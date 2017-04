Drittligist 1. FC Magdeburg könnte sich mit einem Sieg am Sonnabend (14 Uhr) beim Halleschen FC Schwung für die letzten Partien holen.

Magdeburg l Platz drei mit 55 Zählern und punktgleich mit dem Zweiten Holstein Kiel bei noch vier ausstehenden Partien – die Ausgangslage ist für den FCM hervorragend und der Aufstieg in dieser Saison zum Greifen nahe. Schon in der Vergangenheit waren April und Mai gute Monate.

Wie jedes Jahr stehen in dieser Zeit wichtige Spiele und Entscheidungen um Titel auf dem Programm. Der Club blickt in diesen historischen Tagen auf Erfolge wie die DDR-Pokalsiege am 29. April 1978 gegen Dynamo Dresden oder am 8. Mai 1965 gegen Motor Jena. Unvergesslich bleibt natürlich der 8. Mai 1974, als der FCM durch ein 2:0 in Rotterdam gegen den AC Mailand den Europapokal der Pokalsieger gewann.

Es könnten auch in diesem Jahr historische Tage sein, in denen die Grundlagen für einen möglichen Zweitliga-Aufstieg gelegt werden und die später in jedem Rückblick Erwähnung finden würden.

Videos Marius Sowislo im Interview

Zwei Derbys in zehn Tagen

Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen spielt der FCM beim Halleschen FC. Die Bilanz kann sich in dieser Saison sehen lassen. Das Hinspiel gewann der Club mit 1:0, im Landespokal setzte sich das Team von Trainer Jens Härtel mit 3:1 durch und zog ins Endspiel ein. Der dritte Streich soll jetzt am Sonnabend wieder in Halle folgen und der Grundstein für den Schlussspurt in der 3. Liga sein. „Mir ist diese Partie immer sehr wichtig, da spreche ich aber auch im Namen der Mannschaft, des Vereins und der ganzen Region“, sagt FCM-Kapitän Marius Sowislo. „Nach dem Sieg im Pokal-Halbfinale haben wir uns gefreut. Jetzt geht es aber wieder bei null los und wir müssen uns voll fokussieren.“

Sowislo selbst wird nach seiner Gelbsperre wieder in die Mannschaft zurückkehren, für ihn müssen Jan Löhmannsröben oder Charles Elie Laprevotte auf die Bank. „Es war für mich zwar sehr schwer, auf der Tribüne zu sitzen und zuzuschauen. Umso erleichterter war ich aber nach der Partie. Die Jungs haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagt der Kapitän.

Sowislo hofft auf positives Denken

Sowislo ist sich bewusst, dass der FCM in diesem Jahr etwas Besonderes erreichen kann. In diesem Zusammenhang wünscht er sich allerdings auch, dass die Fans das jetzige Team nicht mit früheren Mannschaften vergleichen. „Grundsätzlich sind die Leute ja sehr positiv. Manchmal wird aber von früher erzählt, auch von Situationen, als der FCM im Saisonendspurt gestolpert ist. Aber die meisten Spieler von heute haben damit nichts mehr zu tun. Wir wollen momentan einfach diesen Augenblick genießen.“

Der Mittelfeldspieler appelliert an die Fans, in den letzten Spielen noch mal alles zu geben: „Jetzt gilt es für den Verein und die Fans, alles zu investieren, um die Chance, die man vielleicht nur einmal im Leben bekommt, zu nutzen.“

Dass Sowislo auch in der kommenden Saison das FCM-Trikot trägt, wird unterdessen immer wahrscheinlicher. „Es gibt noch nichts Verbindliches. Ich kann aber sagen, dass beide Parteien, Spieler und Verein, daran interessiert sind, weiter zusammenzuarbeiten. Das ist, denke ich mal, sehr positiv“, betont er.

Zunächst gilt die Konzentration aber dem Derby. „Wir wollen dort mutig hinfahren und gewinnen. Das sind wir uns, den Fans und der ganzen Region schuldig“, sagt Sowislo.

Weitere Infos und Videos zum FCM finden Sie hier