Die Handballer vom SC Magdeburg und die Fußballer vom 1. FC Magdeburg blicken nach einem enttäuschenden Wochenende nach vorn.

Magdeburg (ju) l Die außergewöhnliche Erfolgsserie des SC Magdeburg ist im wichtigsten Spiel des Jahres gerissen. Nach 22 Pflichtspielen in Bundesliga und EHF-Pokal ohne Niederlage unterlagen die Grün-Roten am Sonnabend im Halbfinale des EHF-Cups in Göppingen Gastgeber und Titelverteidiger Frisch Auf mit 29:33 (14:16). Damit war der Traum vom vierten Triumph nach 1999, 2001 und 2007 schon vor dem Finale am Sonntag geplatzt. „Vielleicht waren wir in Gedanken schon einen Schritt zu weit voraus“, mutmaßte Torjäger Robert Weber. Im bedeutungslosen Spiel um Rang drei besiegte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert die Franzosen von St. Raphael mit 32:31 (27:27, 13:12) im Siebenmeterwerfen.

„Schade, dass unsere Serie ausgerechnet bei so einem wichtigen Entscheidungsspiel zu Ende geht. Es ist uns nicht gelungen, die Form der vergangenen Wochen zu halten“, resümierte ein enttäuschter SCM-Geschäftsführer Marc Schmedt. „Trotzdem ist unsere Serie durchaus etwas Bleibendes und wird in die Annalen eingehen.“

Der 1. FC Magdeburg konnte zwar am 38. Spieltag der 3. Liga vor der Rekordkulisse von 23 478 Zuschauern sein Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:0 (0:0) gewinnen. Zum Sprung auf Relegationsrang drei reichte das aber nicht, da Jahn Regensburg zeitgleich mit 1:0 (0:0) bei Preußen Münster siegte. So blieb im zweiten Jahr in der 3. Liga wie bei der Premiere Platz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt.

„Wir müssen jetzt nach vorne gucken und dürfen uns nicht runterziehen lassen. Wir haben unseren vierten Tabellenplatz bestätigt, mehr Punkte geholt als in der vergangenen Saison. Für die kommende Saison bin ich optimistisch“, sagte FCM-Präsident Peter Fechner. Die Leitung mit Trainer Jens Härtel und Geschäftsführer Mario Kallnik bereitet schon mit Hochdruck die kommende Saison vor. Fechner: „Ich bin überzeugt davon, dass Mario Kallnik die Mannschaft noch mal verstärken wird.“ Die Profis Steffen Puttkammer und Lukas Novy bestätigten unterdessen den erwarteteten Abgang. SCM und FCM können aber noch nicht in den Urlaub gehen. Die Handballer spielen am Mittwoch (Anwurf: 20.15 Uhr) in der Bundesliga beim Tabellennachbarn Füchse Berlin. Mit einem Erfolg könnte der SCM Platz vier erreichen. Der 1. FC Magdeburg trifft am Donnerstag (Himmelfahrt, MDCC-Arena, Anstoß: 12.45 Uhr) im Landespokal-Finale auf den Oberligisten Germania Halberstadt. Beide Vereine sind schon für den DFB-Pokal qualifiziert.