Bei einem Einsatz entdeckten Polizeibeamte am Sonntag bei Mieste einen Schriftzug, dessen Inhalt sich gegen die Polizei richtet. Symbolbild: Martin Rieß

In großen Lettern schrieben Unbekannte am Sonntag mit Farbe einen Spruch gegen die Polizei auf die Straße zwischen Mieste und Wernitz.

Mieste (gb) l Eine Streifenwagenbesatzung stellte am Sonntag gegen 11.45 Uhr am Ortseingang von Mieste, aus Richtung Wernitz kommend, einen 5,20 Meter langen und 1,25 Meter breiten Schriftzug als Graffiti in weißer Farbe auf die Fahrbahn gesprüht, fest.

Der Inhalt richtet sich gegen die Polizei. Wer zur Aufklärung Hinweise geben kann, sollte sich im Polizeirevier des Altmarkkreises Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/84 80 melden.