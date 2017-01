Schönebecks Oberbürgermeister schlägt eine „Allee der Bäume“ vor. Was Michael Wunschik, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe, davon hält.

Volksstimme: Was halten Sie von der Idee?

Michael Wunschik: Die Idee vom Oberbürgermeister zur Pflanzung der „Bäume des Jahres“ in Schönebeck finde ich sehr charmant und unterstützenswert. Mit den seit 1989 vom Kuratorium „Baum des Jahres“ gewählten Bäumen, wird auf die Gefährdung, Seltenheit sowie auf die Bedeutung für das Ökosystem und für den Menschen aufmerksam gemacht. Diese Bäume in der Stadt Schönebeck zu pflanzen, halte ich daher für eine gute Gelegenheit, den Bürgerinnen und Bürgern die Vielfalt der heimischen Baumarten näher zu bringen und sie für den Schutz der Bäume zu sensibilisieren.

Hat der Nabu dazu noch eigene Vorstellungen?

Ja, haben wir. Eine weitere überlegenswerte Idee ist, die Pflanzung von Hochstämmen alter fast vergessener Birnen- und Apfelsorten. Neben den vorherigen Funktionen haben diese Bäume den Vorteil, dass man ihre schmackhaften Früchte nutzen kann. Hier würde es sich anbieten, dafür Flächen aus dem Kleingartenentwicklungskonzept der Stadt zu nutzen.

Wo könnte so eine Allee angelegt werden?

Der Standort für die Anlage einer Allee der Jahresbäume setzt stadteigene Grundstücke mit ausreichenden Platzverhältnissen voraus. Am besten in einem Stadtbereich, der zur Zeit wenige Bäume aufweist, aber den dort wohnenden oder arbeitenden Menschen zugute käme. So würde die Allee einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel in der Stadt und für die Gesundheit ihrer Bürger leisten.

Wie stellen Sie sich die Finanzierung vor?

Meines Erachtens kann der Erwerb der Bäume und die fachgerechte Pflanzung und spätere Pflege durch Spenden und Patenschaften finanziert werden. Ich denke da an Firmen aller Unternehmensgrößen, Schulen, Arztpraxen, Kanzleien, Vereine und anderen Institutionen – alle umweltbewusste Mitbürger könnten sich beteiligen.

Wie aufwändig ist das Vorhaben?

Wenn die Stadt die Voraussetzungen schafft und die Bürger das Projekt aktiv umsetzen und begleiten wollen, hält sich der Aufwand in Grenzen.

Welcher Baum war im vergangenen Jahr und welcher Baum in diesem Jahr Jahresbaum?

Im vergangenen Jahr war die Winterlinde „Baum des Jahres“, dieses Jahr ist es die Fichte.

Eine Übersicht finden interessierte Leser hier.