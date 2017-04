Das Peckfitzer Osterfeuer wurde in der Nacht zum Karfreitag von Unbekannten angesteckt. Foto: Matthias Strauß

Drei Osterfeuer im Bereich der Einheitsgemeinde Gardelegen wurden schon vor dem offiziellen Termin angezündet.

Peckfitz/Dannefeld (gb) l Unbekannte haben in der Nacht zum Karfreitag das Osterfeuer in Peckfitz in Brand gesteckt. Das Holz brannte vollständig nieder.

Zwei Feuerfeste gerettet

Kurze Zeit später versuchten Unbekannte auch ein Osterfeuer im benachbarten Dannefeld abzufackeln. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr stand eine Fläche von etwa zwei Quadratmetern in Flammen. Die Kameraden verhinderten ein Ausbreiten der Flammen und retteten so das Osterfeuerfest am Sonnabendabend.

In der Nacht zum Sonnabend wurde außerdem das vorbereitete Holz für das Osterfeuer in Estedt angezündet. Auch hier gelang es den Kameraden aus Estedt und Wiepke, noch einen Teil des Holzes für das Osterfeuer am Sonntag zu retten.