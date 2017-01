Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels will diskutieren, wie es nach Aleppo, Terror und Trump weitergehen kann.

Hamburg (dpa) - Der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani geht mit seinem Theaterprojekt "Welt aus den Fugen" auf Deutschlandtour.

Eine Woche lang werde der 49-Jährige "kreuz und quer durch Deutschland reisen, morgens Schulen besuchen und abends an den deutschen Theaterhäusern mit jeweils einem anderen Gast über die Zukunft Europas sowie unserer Demokratien nachdenken", teilte der Verlag C. H. Beck am Montag in München mit. Beim Auftakt am 11. Februar im Hamburger Thalia Theater will Kermani mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) diskutieren.

Kermani ist Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels. Im Dezember wurde er mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet.

Der Deutsche Kulturrat kritisierte am Montag in Berlin den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern scharf. Nach Angaben des Kulturrats ist auch Kermani davon betroffen.

