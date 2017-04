Am 19. Juli geht es los. Foto: Felix Kästle Felix Kästle

Die Bühnenbilder auf der Seebühne im Bodensee sind immer spektakulär. In diesem Jahr besteht die Kulisse für die Oper "Carmen" aus wirbelnden Spielkarten.

Bregenz (dpa) - Zwei riesige Hände, eine brennende Zigarette und ein Haufen wirbelnder Spielkarten: Knapp drei Monate vor Beginn der Bregenzer Festspiele nimmt das Bühnenbild auf der bekannten Seebühne im Bodensee Gestalt an.

Das Festival in Österreich zeigt in diesem Sommer die Oper "Carmen" von Georges Bizet, Premiere ist am 19. Juli. Bereits jetzt seien rund zwei Drittel der 193 000 Tickets verkauft, heißt es bei den Veranstaltern. Insgesamt gibt es 28 Vorstellungen.

Neben dem Spiel auf dem See gibt es während der rund vierwöchigen Bregenzer Festspiele noch weitere Veranstaltungen: Im Festspielhaus wird beispielsweise Gioachino Rossinis Oper "Moses in Ägypten" gezeigt. Zudem gibt es Konzerte, Schauspiel und ein Opernatelier.