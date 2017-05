Nur Fahrzeuge der Einsatzkräfte sind im Stadtteil Vahrenwald in Hannover (Niedersachsen) auf den Straßen zu sehen. In Hannover gibt es eine der größten Evakuierungsaktionen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Peter Steffen/dpa

Alle drei Fliegerbomben auf einem Baugelände in Hannover sind entschärft. Die Bewohner können nach Hause.

Hannover (dpa) l Die rund 50.000 Menschen aus dem Sperrgebiet in Hannover könnten ab sofort in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Stadt Hannover über Twitter mitteilte. Die zunächst problematische dritte Bombe machten Experten mithilfe eines Wasserschneidgeräts unschädlich. Der Zünder der dritten Bombe wurde mit dem Wasserschneidgerät aus dem Sprengsatz herausgeschnitten und zusammen mit den Zündern der zwei weiteren Bomben kontrolliert gesprengt.

Am Nachmittag war mit dem Bergen und Entschärfen der vermuteten Bomben begonnen worden. Zum ersten Mal bot die Stadt auch ein Kultur- und Sportprogramm für die Betroffenen an. Museumsführungen, Kinofilme für Kinder und ein Spielenachmittag für Senioren sind geplant. Bereits am Freitag waren erste Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vorübergehend umgezogen.

Der Hauptbahnhof Hannover konnte während einer geplanten Bombenentschärfung nun doch von Zügen der Deutschen Bahn angefahren werden. Nach Angaben eines Bahnsprechers und der Stadt Hannover wurde die Bahnstrecke freigegeben, so dass der Hauptbahnhof wieder normal genutzt werden könne.

Bilder Polizeibeamte klingeln im Stadtteil Vahrenwald in Hannover (Niedersachsen) an Häusern, um die Anwohner zum Verlassen aufzufordern. In Hannover gibt es eine der...



Patienten einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Hannover werden verlegt. In Hannover laufen die Vorbereitungen für die bisher größte...



Auf die Verdachtspunkte waren die Experten des Kampfmittelräumdienstes bei der Auswertung von Luftbildern gestoßen. Die alten Aufnahmen wurden gezielt unter die Lupe genommen, weil auf dem Gelände gebaut werden soll. Bei Sondierungen bestätigte sich der Verdacht auf Weltkriegsblindgänger.

Weltkriegsbombe in Magdeburg gefunden Bei Abrissarbeiten von Wohnblöcken in der Magdeburger Innenstadt (Breiter Weg/Ecke Danzstr.) ist am Donnerstag, 17. Juli, gegen 10 Uhr eine 5-Zentner-Fliegerbombe gefunden worden. 6.300 Bewohner müssen evakuiert werden.

Ordnungsamt in der Danzstraße

Quelle: Alexander Dinger

Fundort der Bombe.

Quelle: Alexander Dinger

Wie leergefegt: Der Breite Weg mit Blick in Richtung Hasselbachplatz

Quelle: Alexander Dinger

Polizeieinsatz an der Otto-von-Guericke-Straße.

Quelle: Alexander Dinger

...

Quelle: Alexander Dinger

Einsatzleiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist Torsten Kresse.

Quelle: Alexander Dinger

...

Quelle: Alexander Dinger

Bei Bauarbeiten wurde die Fliegerbombe heute Vormittag gefunden.

Quelle: Alexander Dinger

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Quelle: Marco Papritz

Die Polizei sperrt die Otto-von-Guericke-Straße.

Quelle: Marco Papritz

Blick in die Baugrube, wo die Bombe gefunden wurde. Auch das Fahrzeug des Kampfmittelbeseitigu...

Quelle: Alexander Dinger

Bombe Magdeburg, Im Bild: Bombenentschärfer Andre Römmer und Torsten Kresse im Gespräch mit Po...

Quelle: Alexander Dinger

Polizeibeamte kontrollieren die Magdeburger Hegelstraße.

Quelle: Peter Ließmann

Polizei bereitet Bombenentschärfung vor Magdeburg (ri). Die Polizei hat unweit des Magdeburger Hauptbahnhofs das Gelände um den Bombenfund abgesperrt. Am Donnerstag soll die Fünf-Zentner-Bombe entschärft werden.



Am Mittwochnachmittag war in der Nähe des Bahnhofs eine amerikanische Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe verfügt noch über einen kompletten Zünder.

Kaum zu erkennen im Erdreich ist die Bombe vom Damaschkeplatz.

Quelle: Polizei

In dem Bereich der Suchschachtungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst hatten zu Beginn d...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



In dem Bereich der Suchschachtungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst hatten zu Beginn d...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



In dem Bereich der Suchschachtungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst hatten zu Beginn d...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Die Polizei sperrt am Mittwochabend das Gelände um die Fundstelle am Damaschkeplatz ab. Foto: ...



Das Gelände befindet sich in Nachbarschaft zum Busbahnhof, dahinter ist der Hauptbahnhof. Foto...



Eine größere Evakuierungsaktion gab es bisher nur in Augsburg: Dort betraf eine Bombenentschärfung im Dezember 2016 rund 54.000 Menschen.