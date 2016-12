Michail Gorbatschow (l.), der die Sowjetunion auflöste, und Wladimir Putin, der sie gern wiederhätte, 2004 in Schleswig. Foto: dpa

War die Auflösung der UdSSR vor 25 Jahren ein Glücksfall oder eine historische Katastrophe? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht.

Magdeburg l Das Ende der Sowjetunion am 31. Dezember 1991 war unspektakulär: Der Staatspräsident Michail Gorbatschow hielt eine Fersehansprache, die sowjetische Flagge über den Kremltürmen wurde gegen das russische Staatsbanner ausgetauscht.

Die Republikchefs von Russland, Weißrussland und der Ukraine hatten Gorbatschow zuvor am 8. Dezember mit der Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ausgetrickst. Ohne ihre Kernländer war die kommunistische Union nach fast 70 Jahren tot.

Die Menschen im Baltikum, in der Ukraine oder in Georgien und anderen Republiken jubelten: Endlich konnten sie ihren eigenen Weg in Freiheit gehen, vom Westen wohlwollend unterstützt. Der Kalte Krieg war damit entschieden: Der wichtigste Nato-Gegner hatte sich selbst besiegt.

Schnell zeigte sich aber, dass Selbständigkeit ohne eine ökonomische Basis nicht viel wert ist. Das staatlich schlecht und recht gelenkte wirtschaftliche Beziehungsgeflecht zwischen den Republiken löste sich auf.

Der Übergang zu ungewohnter Demokratie und noch ferner liegender Marktwirtschaft führte zu Bürgerkriegen wie in Georgien. Die Nationalitätenkonflikte blieben ungelöst, was etwa bis heute in Nagorny-Karabach, um das Armenien und Aserbaidschan streiten, sichtbar ist.

In der Kernrepublik Russland, die das folgende Jahrzehnt politisch durch die Präsidentschaft des trinkfreudigen Boris Jelzin geprägt wurde, machte sich ein Raubtierkapitalismus breit, der ganze Bevölkerungsteile verarmen ließ. In Weißrussland etablierte Präsident Alexander Lukaschenko eine Diktatur, die in den mittelasiatischen Republiken zur Regel wurde.

Einzig Litauen, Lettland und Estland orientierten sich zielstrebig nach Westen und bauten Gesellschaft und Wirtschaft entsprechend um. Lohn war 2004 die Aufnahme des baltischen Trios in die Europäische Union. Für diese Staaten war es eine glückliche Fügung, von der Vorherrschaft Moskaus loszukommen, die als Besatzung empfunden wurde.

Doch in weiten Teilen der Ex-Sowjetunion machte sich eine ausgeprägte Sowjetnostalgie breit. Angesichts misslicher Lebensverhältnisse in Oligarchen-Staaten kaum verwunderlich.

Dies machte sich Wladimir Putin zunutze, als er im Jahr 2000 die russische Präsidentschaft übernahm. Zwar hatte er in den 1990er Jahren noch den liberalen Leningrader Oberbürgermeister Anatoli Sobtschak unterstützt, tat aber nun alles, um Russlands alte Bedeutung wiederherzustellen.

Den Zerfall der Sowjetunion bezeichnete Putin 2005 als „die größte geopolitische Katastrophe“ des 20. Jahrhunderts. Daraus, dass Russland nach seiner Meinung weiterhin von den westlichen Staaten geringschätzig betrachtet wurde – US-Präsident Barack Obama nannte 2014 das Land eine Regionalmacht – zog er seine Konsequenzen.

Nach dem Muster von Transnistrien und Georgien schuf die russische Armee mit der Krim-Besetzung und Separatisten-Unterstützung im Osten der Ukraine neue Brückenköpfe des Kremls. Die Nachbarn werden notfalls mit Gewalt an Russland gebunden. Das militärische Eingreifen in Syrien schließlich soll aller Welt zeigen, dass Russland Großmacht ist und so agiert.

Dass die poststalinistische Sowjetunion verschwand, ist kein Unglück. Schon eher, dass sich einige der früheren Bruderrepubliken heute feindlich gegenüberstehen.