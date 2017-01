Während seiner EU-Ratspräsidentschaft will Malta viel bewegen. Was, sagt Botschafter Albert Friggieri im Volksstimme-Interview.

Malta rückt mit einem wichtigen EU-Gipfel Anfang Februar in den Blickpunkt. Dabei soll die Neuordnung der Flüchtlingspolitik debattiert werden. Was ist der maltesische Ansatz?

Malta tritt schon seit langem für eine gerechtere Flüchtlingsverteilung ein. Es geht nicht, dass einige Länder die ganze Verantwortung tragen und andere dabei keine Rolle spielen. In Malta haben wir seit 2002 Flüchtlinge. Lange hatten wir den Eindruck, dass man uns und andere Länder im Mittelmeer alleinässt. Es gab die Dublin-Verordnung und jedes Mal, wenn wir in der EU um Hilfe baten, wurde einfach auf Dublin verwiesen. Malta möchte eine gerechtere Verteilung der Verantwortung, außerdem wollen wir eine Reform des europäischen Asylrechts.

Was soll sich ändern?

Es gibt viel zu reformieren, zum Beispiel, nach welchen Kriterien wird entschieden, wer Flüchtling ist und wer nicht. Für Asylsuchende gibt es in der EU ganz unterschiedliche Sozialstandards, hier brauchen wir gleiche Maßstäbe. Zudem sollen die Partnerschaften mit verschiedenen afrikanischen Ländern vorangetrieben werden – mit einigen Staaten funktioniert das relativ gut, mit anderen weniger. Das Abkommen mit der Türkei ist wichtig und muss aufrechterhalten werden. Und wir hoffen, dass wir ähnliche Verträge mit anderen Ländern schließen können. Wichtig ist es schließlich, humanitäre Korridore für anerkannte Asylbewerber zu schaffen.

Im Gespräch ist auch ein maltesischer Vorschlag, die Flüchtlingszahl auf der Mittelmeerroute von Libyen nach Italien deutlich zu reduzieren. Wie soll das geschafft werden?

Im Vorjahr sind 180 000 Flüchtlinge über diese gefährliche Route nach Europa gekommen. Rund 90 Prozent von ihnen starteten in Libyen. Das ist ein enorm großes Land mit 1770 km Küstenlänge, übrigens die längste Küste eines Staates in Nordafrika. Die Landgrenzen haben eine Länge von rund 4500 km und sind sehr schwer zu kontrollieren. Die Idee ist, dass die Schleuser bekämpft werden und bei Flüchtlingen mit einem möglichen Anspruch auf Asyl dies im Land selbst geprüft wird. Das ist äußerst problematisch, weil es in Libyen momentan keinen Ansprechpartner gibt.

Wie ist die Flüchtlingssituation gegenwärtig in Malta?

Nach Malta kommen jetzt weniger Flüchtlinge. Abgesehen von den Migranten, die wir von Griechenland und Italien im Rahmen der bekannten EU-Vereinbarung über die Aufteilung von 160 000 Flüchtlingen aufnehmen. Es werden außerdem gerettete Menschen von den Rettungsschiffen nach Malta geflogen, die dringend medizinischer Hilfe bedürfen sowie Schwangere. Dann haben wir in Malta die anerkannten Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren gekommen sind und andere, vor allem aus Libyen und Syrien, die nun um Asyl bitten. Das sind insgesamt rund 3000 Menschen. Dazu kommen Tausende, die einen subsidiären Schutz bzw. eine humanitäre Aufnahme genießen.

Zur Agenda der EU-Ratspräsidentschaft gehören auch Verbraucherrechte. Was hat sich Malta hier vorgenommen?

Zur weiteren Entwicklung des Binnenmarktes möchten wir, dass die Roaming-Gebühren in ganz Europa abgeschafft werden. Wenn ein Verbraucher einen audiovisuellen Online-Inhalt abonniert, soll er auch im Ausland davon Gebrauch machen können. Das so genannte Geo-Blocking soll auch beim Einkaufen und beim Erwerb von Waren oder Dienstleistungen aufgehoben werden. Wir möchten außerdem, dass in jeder Stadt, in jedem Dorf der Europäischen Union kostenlose WLAN-Spots angeboten werden.

Wie Malta liegt auch Zypern im südlichen Mittelmeer. Dort laufen zum wiederholten Mal intensive Gespräche über eine Wiedervereinigung. Welche Position hat Ihr Land dazu?

Malta wünscht sich sehr die Wiedervereinigung von Zypern, das wie Malta einst eine britische Kolonie war. Zypern ist auch eine Insel im Mittelmeer, wir haben vieles gemeinsam mit den Menschen dort. Die Probleme sind bekannt. Wir hoffen sehr, dass bald Fortschritte erzielt werden. In den vergangenen Wochen kam man gut voran. Es gibt aber immer noch einige sehr schwierige Punkte – zum Beispiel die Eigentumsfrage.