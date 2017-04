"Le Pen verhindern" lautet das Motto der geschlagenen Volksparteien. Sie wollen Frankreich nicht der Rechtspopulistin überlassen.

Gründe für das Wahl-Ergebnis Etwa vierzig Prozent der Wähler stimmten entweder für die Rechtspopulistin Marine Le Pen oder den Altlinken Jean-Luc Mélenchon. Und das bei einer hohen Wahlbeteiligung von um die 80 Prozent. Vier mögliche Gründe: Sündenbock Brüssel: Für die EU-Feindin Le Pen ist die Sache klar. Neben der „massiven Einwanderung“ sind auch die „Technokraten“ aus Brüssel schuld an Frankreichs Problemen. Nur ein wenig freundlicher schaut Mélenchon auf Brüssel. Er stört sich an den Sparvorgaben und wollte deshalb die europäischen Verträge neu verhandeln. Wirtschaftsflaute: Die hohe Arbeitslosenquote von 10 Prozent ist eines der größten Probleme Frankreichs. Bei jungen Leuten liegt die Quote sogar bei 23,6 Prozent. Die Konjunktur schwächelt. Soziale Ungleichheit treibt vor allem Mélenchons Anhänger und die Unterstützer des abgeschlagenen Sozialisten Benoît Hamon um. Enttäuschung über die Mitte: Sozialisten und Konservative, die sich bislang im Élyséepalast die Klinke in die Hand gaben, haben die Wähler abgestraft wie nie zuvor. Beide sind in der Stichwahl nicht dabei. Das dürfte auch als Rechnung für den als schwach geltenden, scheidenden Präsidenten François Hollande zu verstehen sein. Verachtung für den selbsterklärten konservativen Saubermann François Fillon, der dann aber teure Anzüge annahm und seine Frau scheinbeschäftigt haben soll, dürfte auch eine Rolle gespielt haben. Frust über Eliten: Le Pens scharfe Attacken auf „die Kaste“ fallen auf fruchtbaren Boden, weil das System der Elitehochschulen lebenslange Seilschaften fördert. Auch Hollande profitierte davon. (dpa)

Paris (dpa) l Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich wollen die unterlegenen Sozialisten und Konservativen unter allen Umständen die Rechtspopulistin Marine Le Pen stoppen. Damit stärken sie dem linksliberalen Favoriten Emmanuel Macron den Rücken. „Wir wollen, dass die Republik triumphiert“, sagte Sozialisten-Chef Jean-Christophe Cambadélis am Montag in Paris.

Die Stichwahl am 7. Mai gilt als historische Richtungs- entscheidung für Europa. Der sozialliberale Macron will die Zusammenarbeit in der Europäischen Union stärken, Le Pen will aus dem Euro und der EU aussteigen. In Berlin und Brüssel sorgte der Ausgang der ersten Runde für ein Aufatmen, auch die Finanzmärkte reagierten positiv.

Die Konservativen wollen den Mitte-Links-Kandidaten Macron zwar nicht direkt empfehlen. Stattdessen erklärte die Parteispitze, die Anhänger sollten wählen gehen, um Le Pen eine Niederlage beizubringen. Nach der schweren Schlappe ihres eigenen Kandidaten François Fillon, der nur auf Platz drei landete, wollen sich die Republikaner aber rasch für die wichtigen Parlamentswahlen im Juni neu aufstellen.

Blick auf Parlamentswahl

Diese Wahlen sind auch für Macron und seine Bewegung „En Marche!“ (Auf dem Weg) extrem wichtig. Ohne eine Mehrheit im Parlament wäre ein Präsident Macron von den anderen Parteien abhängig. Bisher ist „En Marche!“ nicht im Parlament vertreten.

Der Wahlkampf für das Präsidentschaftsduell ist bereits im vollen Gange. Das Lager von Le Pen warf Macron vor, er gehöre zum alten System und wolle zu wenig gegen den Terror, die entfesselte Globalisierung und die Einwanderung tun. Macron hatte gewarnt, Frankreich werde von „Nationalisten“ bedroht – den Namen Le Pens nahm er dabei nicht in den Mund.

Der 39-Jährige hatte den ersten Wahlgang mit knapp 23,9 Prozent gewonnen, seine Kontrahentin erreichte 21,4 Prozent. Im Finale ist laut Umfragen ein klarer Sieg des früheren Wirtschaftsministers unter dem scheidenden Präsidenten François Hollande zu erwarten.

Le Pen setzt auf eine EU-kritische Stimmung im Land: „Es gab noch nie so viele Stimmen für Kandidaten, die der Europäischen Union sehr kritisch gegenüberstehen“, sagte der stellvertretende FN-Parteichef Florian Philippot am Tag nach der Wahl im Sender Franceinfo. Dazu zählte er neben Le Pen etwa auch den Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon. Letzterer war auf Platz vier gelandet. Der linke Volksttribun will vor einer Wahlempfehlung die Anhänger seiner Bewegung „La France Insoumise“ (Das aufsässige Frankreich) befragen.

Die FN-Chefin erhielt so viele Stimmen wie noch nie in der Geschichte der Partei: Mehr als 7,6 Millionen Franzosen entschieden sich für die 48-Jährige. Zum ersten Mal seit 15 Jahren steht die FN in der Stichwahl um den mächtigsten Job Frankreichs.

Im Jahr 2002 war – beim „Schock des 21. April“ – überraschend Le Pens Vater Jean-Marie Le Pen ins Finale gekommen, das er dann aber klar gegen den Konservativen Jacques Chirac verlor.

Seine Tochter sagte am Sonntagabend: „Es ist Zeit, das französische Volk von den arroganten Eliten zu befreien, die ihm sein Verhalten vorschreiben wollen.“