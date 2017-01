SPD-Strippenzieher Olaf Scholz schaut bereits auf die übernächste Bundestagswahl in fünf Jahren.

Hamburg l Olaf Scholz lächelt. Als der lange geglaubte SPD-Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel den tatsächlichen Kandidaten Martin Schulz in der Berliner SPD-Zentrale präsentiert, steht der Hamburger Bürgermeister und SPD-Bundesvize am Bühnenrand und sieht sehr zufrieden aus. Schließlich tritt mit Schulz ein SPD-Konservativer an, der Scholz gerade in der Europapolitik inhaltlich sehr ähnlich ist, und zum anderen – das dürfte ihm noch wichtiger sein – muss der frühere Bundesarbeitsminister trotz des vielfach geäußerten Wunsches nun nicht selber ran.

Gut, die Choreographie im Berliner Willy-Brandt-Haus hätte zuletzt etwas ausgefeilter sein können, heißt es in Scholz‘ Umfeld. Dass Öffentlichkeit und Parteibasis noch vor der Präsidiumssitzung über das im Internet kursierende Titelblatt des Magazins „Stern“ vom Verzicht Gabriels auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz erfährt, war nicht ganz glücklich. Im Grunde war es aber auch egal. Letztlich habe es die Aufmerksamkeit im Lande sogar noch gesteigert, heißt es.

Scholz selbst wäre das Missgeschick allerdings sicher nicht passiert, sind sich die Sozialdemokraten in Hamburg sicher. Dazu ist der 58-Jährige zu sehr Strippenzieher und Hinterzimmerdiplomat, als dass er die Presse über eine solche Entscheidung auf diese Weise vorab informiert hätte. Nun sind die Würfel jedoch gefallen, die Abstimmung zur K-Frage am Sonntag im Parteivorstand gilt nur noch als Formsache.

Entsprechend kann sich Scholz nun bei diesem Thema entspannen – was nicht immer so war. Denn bereits seit 2011 – damals hatte er in Hamburg nach einer rund zehnjährigen CDU-Regentschaft aus dem Stand eine absolute Mehrheit für die SPD geholt – wird dem früheren SPD-Generalsekretär immer wieder von außen eine Kanzlerkandidatur angetragen. Das hörte auch nicht auf, als Scholz quasi aus Notwehr schon vor der Bürgerschaftswahl 2011 in aller Öffentlichkeit ankündigte, dass er 2015 wieder in Hamburg antreten werde, und dieses Sprüchlein 2015 für die Bürgerschaftswahl 2020 wiederholte.

Viel Einfluss

Selbst in der Parteispitze schien das nicht zu interessieren. War es doch zuletzt Parteichef Gabriel selbst, der Scholz einen möglichen Kanzlerkandidaten nannte. Ob das nur dazu diente, Scholz‘ Fähigkeiten als Politiker zu loben, oder einfach verbale Pyrotechnik war, um den tatsächlichen Stand bei Gabriels Kandidatenfindung zu vernebeln, ist unklar. Scholz schwieg sich danach aus.

Aus gutem Grund, wie Beobachter meinen. Denn es sei ja keineswegs so, dass Scholz nicht auch Kanzler könnte – nur eben nicht jetzt. Der Politikstil von Scholz und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei zu ähnlich, als dass der SPD-Vize gegen die Regierungschefin große Chancen hätte. Und aussichtslose Kämpfe sind Scholz‘ Sache nicht.

Einfluss hat der Hamburger Sozialdemokrat in der Bundes-SPD auch so. Schließlich ist er auch Vorsitzender der Antragskommission – womit jede Idee, jede mögliche Richtungsentscheidung über seinen Schreibtisch muss, ehe auch nur ein Genosse auf einem Parteitag dafür oder dagegen die Hand heben kann. Entsprechend hat Scholz die Grundrichtung für die Bundestagswahl bereits vorgegeben: „Im Wahlkampf werden wir mit Martin Schulz deutlich machen, dass die SPD für eine soziale, gerechte und bessere Politik steht.“

So oder so. Scholz kann nun in aller Ruhe abwarten. Schafft Schulz trotz derzeit miserabler SPD-Umfragewerte von etwa 20 Prozent einen Regierungswechsel oder fährt zumindest ein achtbares Ergebnis ein, bleibt Scholz schlicht Hamburgs Erster Bürgermeister – ein Job, den er durchaus gerne macht, wie er selbst sagt. Sollte Schulz dagegen am 24. September mit Pauken und Trompeten untergehen und sich die SPD deshalb dann auch gleich einen neuen Parteichef suchen müssen, liefe vieles auf einen Mann zu: Olaf Scholz – Kanzlerkandidatur 2021 inklusive.