Der glücklose französische Staatschef macht dem neuen Hoffnungsträger Platz. Ihr Verhältnis gilt als schwierig.

Paris l Eine Woche nach seiner Wahl tritt Emmanuel Macron am Sonntag als jüngster französischer Präsident aller Zeiten sein Amt an. Sein glückloser Vorgänger François Hollande wird den 39-Jährigen im Élyséepalast empfangen und das Kommando über die französischen Atombomben übertragen.

Bei der traditionellen Amtsübergabe dürften die beiden Toppolitiker vor den Kameras lächeln. Doch ihr Verhältnis ist alles andere als ungetrübt. Macron ist ein Ziehsohn von Hollande, diente ihm früher im Präsidentenpalast und war Wirtschaftsminister. „Emmanuel Macron, das bin ich“, bekannte der Sozialist einmal.

Im April 2016 gründete der Jungstar aus Amiens jedoch seine eigene politische Bewegung „En Marche!“, begab sich zielstrebig auf den Weg in Frankreichs prächtige Machtzentrale – und hinderte damit auch Hollande, für seine Wiederwahl anzutreten. Manche sprechen von Verrat.

Bei dem Ritual der Machtübergabe wird sich die Republik wieder einmal von ihrer glänzenden Seite zeigen. Doch Macron ist klar, dass es kein Innehalten, keine Schonfrist gibt. „Die Aufgabe ist immens“, rief er seinen Anhängern nach dem Sieg gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen zu.

Im Juni muss der Mitte-Links-Politiker bei der Parlamentswahl mit „En Marche!“ eine Mehrheit erringen, um regieren zu können. Und die EU wartet darauf, dass die hoch verschuldete „Grande Nation“ ihre Versprechen einhält und die Staatsfinanzen in Ordnung bringt.

Bei Fanfarenklängen wird sich der 62 Jahre alte Hollande vielleicht daran erinnern, dass so ziemlich alles missglückte, als er vor fünf Jahren die Macht von seinem konservativen Vorgänger Nicolas Sarkozy übernahm. Bei der Fahrt im offenen Wagen auf der Prachtstraße Champs-Élysées in Richtung Triumphbogen goss es in Strömen. Stunden später, auf dem Weg zu Angela Merkel, geriet die Präsidentenmaschine in ein Unwetter und der Blitz schlug ein. Die Falcon 7X kehrte um, und die Kanzlerin musste warten.

Nach der Machtübernahme wartet auf Macron ein randvolles Programm. Er dürfte zunächst seinen Premierminister ernennen, über dessen Namen noch heftig spekuliert wird. Genannt wird häufiger der konservative Bürgermeister der Hafenmetropole Le Havre, Édouard Philippe (46).

Auch dem konservativen Ex-Minister François Baroin (51) oder der liberalen Europaabgeordneten Sylvie Goulard (52) werden Chancen eingeräumt. Macron hält sein Blatt eng an der Brust, das Thema Premierminister sei im Hauptquartier von „En Marche!“ tabu, berichtete die Zeitung „Le Monde“.

Nächste Etappe, wie damals bei Hollande: Berlin. Die Kanzlerin wird den erklärten Europafreund am Montag empfangen. Der frühere Investmentbanker war schon einmal als Kandidat im Kanzleramt, nun kann der frischgebackene Staatschef mit Merkel auf Augenhöhe sprechen.

Seine Linie: Frankreich muss seine Verpflichtungen, insbesondere beim Staatsdefizit, erfüllen, um als Partner Deutschlands und anderer EU-Länder wieder ernst genommen zu werden. Dann soll es Reformen geben.