Eine Schönebecker Autofahrerin hat einen Hubschrauber auf den Plan gerufen.

Lostau l Wasser auf die Mühlen aller Klischeereiter, die den weiblichen Autofahrer als Orientierungsplinse definieren: Eine Schönebeckerin wollte am Donnerstagabend nach Magdeburg brausen, um ihren Mann aus dem Krankenhaus abzuholen. Eigentlich kein Akt: Man folgt einfach den blauen Schildern, auf denen „A 14“ steht, tritt nach der Auffahrt einmal aufs Gas und an der Mageburg-Abfahrt einmal auf die Bremse. Da. Die Dame fuhr allerdings irgendwie anders. Mit der Betonung auf irgendwie. Von irgendwo rief sie dann irgendwann die Polizei an, damit die für sie herausfindet, wo sie ist. Ihre Hinweise zum Standort: Vermutlich in der Nähe von Lostau, im Wald, vor einem gefällten Baum. Als zwei Streifenwagen die Wälder erfolglos durchforstet hatten und dann auch noch die Handyverbindung abbrach, konnte nur ein Polizeihubschrauber aus Niedersachsen helfen.

Zumindest eines hat die Irrfahrerin allerdings besser gemacht als es wohl jeder Mann an ihrer Stelle getan hätte: Sie gab immerhin zu, dass sie sich verfranst hat.