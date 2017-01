Schweine im Weltall? Nein. Manschmal spazieren Wildschweine auch durch Berlin und Siegen.

Magdeburg l Erst vor einer Woche hatte die Volksstimme darüber berichtet, wie ein Wolf einen kleinen Stadtbummel durch Genthin unternahm. Dies könnte der im Umgang mit Wildtieren Unerfahrene vielleicht als gefährlich einstufen. Dabei ist auch anderes Getier aus Wald und Flur gern einmal in unseren Einkaufszonen unterwegs. So wie in Berlin und Siegen (Nordrhein-Westfalen) zuletzt am vergangenen Wochenende.

In Berlin griff am Sonnabend ein wildgewordener Wildschwein-Keiler sogar mehrere Menschen an – es gab drei Leichtverletzte, so die Polizei. Was war passiert? Gegen 14 Uhr querte eine ganze Rotte den Kurt-Schumacher-Platz. Ob sie da mit der U-Bahn hingefahren ist, weiß niemand. Ein Tier hatte sich offenbar die Schaufenster-Auslagen angesehen und dabei den Kontakt zu den anderen verloren. Allein und gelangweilt stattete das Schwein dem Vereinsheim am Volkspark Rehberge einen Besuch ab. Eine Frau und zwei Männer wurden bei dieser Begegnung leicht verletzt. Anschließend unternahm es noch einen Volkspark-Bummel, wo ihn Polizeibeamte stellten und schließlich fachgerecht erschossen. Der Rest der Rotte ist noch flüchtig.

Im nordrhein-westfälischen Siegen bummelte ein Wildschwein ebenfalls am Sonnabend gegen 16 Uhr über eine stark belebte Straße voller Autos und Fußgänger in der Innenstadt. Ein Streifenwagen verfolgte das Tier, das dann durch die gläserne Eingangstür eines Friseursalons sprang. Dort war schon geschlossen, weshalb das Schwein nicht bedient wurde. Stattdessen kam die Polizei mit einem Jäger. Der streckte das Schwein schließlich nieder – im Friseursalon.