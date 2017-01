„Es gibt jede Menge gute Friseure in D.C. – bringen Sie dieses Durcheinander in Ordnung“, rät die „GQ“. Screenshot: www.facebook.com/gq

Ein Modemagazin hat sehr konstruktive Kritik an Donald Trump geübt.

Washington l Einer Kritik sollten sich stets auch Vorschläge anschließen, die aufzeigen, wie man es besser macht. Nur: Wo fängt man da bei Donald Trump an? Am besten hält man’s wie mit der Besteckreihenfolge beim Festtagsmenü: von außen vorarbeiten. Und so hat das „GQ“, Modeguru der Männerwelt in Magazinform, nun Trump in einem Video Stylingvorschläge unterbreitet.

An einem Foto des präsidialen Vorher-Models zeigen die Macher mit Pfeilen Problemzonen auf. So wie die knittrigen Hosen: Ein schmaleres Beinkleid ist vorteilhafter und vermeidet Falten, empfehlen die Experten. Oder das Jackett: Schmeichelt dem Träger mehr, wenn er einen Knopf zumacht. Tipps gibt’s auch zur Länge der Hemdsärmel, zu seinem „Monstrum“ von Krawatte und – selbstverständlich – zur Frisur („Bringen Sie dieses Durchein­ander in Ordnung!“) Was das Vorarbeiten nach innen betrifft, tut sich „GQ“ allerdings schwer: „Was wir leider nicht ändern können“, steht da zum Schluss: „Homophobie, Lügen, schlechte Tweets, manische Selbstbesessenheit ...“