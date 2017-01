Batmans Böswicht oder "Karlsson vom Dach": Für den "besten Präsidenten der Welt", Donald Trump, gibt es nur fiktionale Vorbilder.

Washington l Donald Trump ist einfach nur eine Fleisch gewordene Jungenfantasie. Ein Hinweis: In seiner wichtigsten Rede zitiert er „Bane“, den bösesten Batman-Bösewicht der Welt. Wir wissen, dass kleine Jungs gerne gaaaanz böse und stark wären. Und Trump – na ja – noch sehr jung wirkt. Möglich ist aber auch, dass die Passagen nur zufällig übereinstimmen, weil die Batman-Autoren für einen gaaaanz fiesen und primitiven Populisten getextet haben. Maskenmann Bane im Film „Batman – The Dark Knight Rises“: „Wir holen uns Gotham zurück von den Korrupten! Den Reichen! (...) Und wir geben es euch, dem Volk, zurück.“ Trump sagte im Englischen fast wortgleich: „Wir nehmen die Macht von Washington DC und geben sie an euch, das Volk, zurück.“ Überhaupt ist die Ähnlichkeit von Trump mit extrem überzeichneten fiktionalen Figuren irritierend.

Die schottische Zeitung „The Sunday Herald“ kündigte die Amtseinführung deshalb wie die erste Folge einer neuen Staffel von „The Twilight Zone“ an, in der die düstersten Zukunftsszenarien der Welt ausgemalt werden. Es war aber die „Frankfurter Sonntagszeitung“, die das eigentliche Vorbild für Trump entdeckt hat: Karlsson vom Dach. Wohnhaft ganz oben (Trumptower!), komische Frisur, benimmt sich – obwohl erwachsen – wie ein Kind, hält sich in allem für den Besten der Welt, lügt und „tirritiert“ (seine teuflischere Variante von „irritieren“). Und der kleine Lillebror erträgt das alles, obwohl er betrogen und belogen wird, weil Karlsson interessant und abenteuerlich ist. Viel Spaß, Amerika!