In Kaiserslautrn lief eine Dusche vier Wochen am Stück - und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Kaiserslautern (mr) l Dass sie in der Badstraße wohnt, hat eine Mieterin in Kaiserslautern offenbar allzu wörtlich genommen: Die Frau ließ in den rheinland-pfälzischen Stadt ihre Dusche mehr als vier Wochen lang laufen. Erst die Feuerwehr drehte in der verwaisten Wohnung das Wasser ab.

Kurios: Das Duschwasser selbst sorgte gar nicht direkt für einen Schaden – es floss ganz normal ab. Durch den Wasserdampf bildeten sich in der Wohnung jedoch überall Wassertropfen. Da in dem Mehrfamilienhaus dann auch benachbarte Wohnungen feucht wurden, rückten schließlich Feuerwehr und Polizei an.

Die Wehrleute konnten nicht mehr viel tun, als den Wasserhahn zu schließen und die Fenster zu öffnen. Es dürfte jetzt eine Weile dauern, bis die Wohnung wieder trocken ist.

Eine kalte Dusche erwartet die Frau übrigens noch, wenn ihr die Wasserrechnung ins Haus flattert: Die Dauer-Dusche kostet locker 2000 Euro. Immerhin rauschten so 800 000 Liter durch den Duschwannenabfluss.