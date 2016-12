Der Erfinder des Überraschungseis, William Salice, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Turin (ta) l Der Erfinder des Überraschungseis, William Salice, ist gestorben am Donnerstagabend im Alter von 83 Jahren gestorben. Die teilte seine Stiftung am Freitag mit. Der Italiener kam 1960 zum Süßwarenhersteller Ferrero und wurde zu einem der engsten Mitarbeiter von Firmengründer Michele Ferrero. In den 70er Jahren hatte Salice die Idee, Schokoladen-Eier mit kleinen Figuren oder Spielzeugen in einer gelben Plastikkapsel zu füllen, um die Eier nicht nur zu Ostern, sondern das ganze Jahr über verkaufen zu können.

Salice war seit 1960 für Ferrero tätig und hat andere Produkte wie Mon Cheri, Ferrero Rocher, die Kinder-Milchschnitte und Nutella mitentwickelt. Ferrero ist mittlerweile eine Weltmarke und setzt jährlich fast zehn Milliarden Euro um. William Salice, ging 2007 mit einer Abfindung von 400.000 Euro in den Ruhestand. Mit dem Geld gründete er eine Stiftung zur Förderung junger Talente.