In Sachsen-Anhalt gibt es deutlich mehr Stellen als vor fünf Jahren. Jobmotoren sind das Sozial- und das Gesundheitswesen.

Magdeburg l Zwischen 2011 und 2016 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt kräftig gewachsen. Wie aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Halle hervorgeht, gehen mehr als 780.000 Menschen einer ordentlichen Beschäftigung nach, gut 11.000 oder 1,5 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

Regional fällt die Entwicklung unterschiedlich aus. Spitzenreiter ist der Burgenlandkreis mit einem Jobaufwuchs von 5,6 Prozent, dicht gefolgt vom Bördekreis mit vier Prozent. Über einen moderaten Jobzuwachs können sich auch der Harz drei und Magdeburg mit 1,8 Prozent freuen. Schwächer abgeschnitten haben das Jerichower Land und der Altmarkkreis Salzwedel, dort ging die Zahl der Beschäftigten leicht zurück. Schlusslicht ist der Kreis Anhalt-Bitterfeld mit einem Minus von 3,9 Prozent.

Ein zentraler Grund für die landesweit positive Beschäftigungsentwicklung liegt im stark wachsenden Pflege- und Gesundheitssektor. Hier sind in den vergangenen Jahren 7551 beziehungsweise 4324 Stellen neu hinzugekommen. „Das steigende Durchschnittsalter und auch ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung tragen zum Aufwuchs bei“, erklärt Kay Senius, der BA-Chef in Halle. Mehr als 125.000 Menschen arbeiten inzwischen in den beiden Bereichen. Stark gewachsen ist außerdem die Branche der Post- und Expressdienste, hier kamen mehr als 2200 Jobs neu hinzu. Ein Grund für den Zuwachs dürfte hier der wachsende Online-Handel sein, immer mehr Verbraucher kaufen Waren im Internet und lassen sich diese zustellen. Mehr Touristen und steigende Einkommen dürften für einen Jobzuwachs in der Gastronomie gesorgt haben, auch hier sind binnen fünf Jahren fast 2000 Stellen neu entstanden.

Weniger Lehrer und Erzieher

Eine deutlich andere Entwicklung lässt sich im öffentlichen Dienst beobachten. Hier sind in den vergangenen Jahren fast 7000 Stellen abgebaut worden, mehr als 5000 davon im Bereich Erzieher und Lehrer. „Im öffentlichen Dienst spüren wir die Konsolidierung“, erklärt Kay Senius. „Die öffentliche Verwaltung passt sich der sinkenden Bevölkerungszahl an.“ Dennoch seien nach wie vor vergleichsweise viele Menschen im öffentlichen Dienst tätig, derzeit beträgt ihre Zahl insgesamt 98 223.

Stark gesunken ist zudem die Zahl der Beschäftigten in der sogenannten Arbeitnehmer-Überlassung. Im Kern geht es hier um jene, die als Leiharbeiter in Unternehmen vorübergehend tätig sind. Ihre Zahl ist binnen fünf Jahren um 3405 auf 24.132 zurückgegangen. Ursache hierfür dürfte die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes im Land sein. Die Menschen finden inzwischen leichter reguläre freie Stellen in Unternehmen, müssen sich nicht mehr als Leiharbeiter verdingen.

BA-Chef Kay Senius geht davon aus, dass die Zahl freier Stellen in den kommenden Jahren weiter wächst – insbesondere in den Boombranchen. „Der Arbeitsmarkt für Fachkräfte in der Kranken- und Altenpflege ist leergefegt“, sagt Senius. In der Altenpflege dauere es im Durchschnitt mittlerweile 120 Tage, eine Stelle zu besetzen.