Mit 5,5 Milliarden Euro will die Deutsche Bahn ihre Bahnhöfe auf Vordermann bringen. Auch Magdeburg und Co. profitieren.

Berlin (dpa/fb) l Neue Rolltreppen, Aufzüge, Anzeigetafeln und Bänke: Die Deutsche Bahn will in den kommenden fünf Jahren 5,5 Milliarden Euro in ihre Bahnhöfe investieren. Damit steigen die Ausgaben auf Rekordniveau, wie der Bundeskonzern mitteilte. So werden die Hauptbahnhöfe von Dortmund, Münster, Frankfurt am Main, München und Stuttgart umgestaltet. Auch eine Reihe mittelgroßer und kleinerer Bahnhöfe soll modernisiert werden und etwa Rampen für barrierefreie Zugänge erhalten.

In Sachsen-Anhalt werden nach Bahn-Angaben 18 Projekte finanziert. Darunter ist eine Modernisierung der S-Bahn-Haltepunkte in Magdeburg. Zudem soll die Empfangshalle des Bahnhofs in der Landeshauptstadt renoviert werden. Auch am Hallenser Hauptbahnhof wird weiter investiert.

Im Herbst sollen die ersten der 82 größten Bahnhöfe neue Empfangsschalter bekommen. Die neue „DB Information“ wird mehr Monitore sowie Selbstbedienungsterminals bekommen – das soll lange Warteschlangen für die persönliche Beratung am Tresen verhindern.

In vielen Bahnhöfen werden seit 2016 die Toiletten renoviert, ab Juli sollen die Bahnhöfe zielgerichteter gereinigt werden.

Seit 2010 hatte die Bahn ihre Bahnhöfe nach Konzernangaben für durchschnittlich 800 Millionen Euro saniert. In diesem Jahr liegt die Summe bei 900 Millionen, in den nächsten Jahren dann bei über einer Milliarde Euro.