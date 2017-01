Manfred Maas (v.l.), der Chef der IB-Bank, Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD), der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann (SPD), und Karl-Heinz Ehrhardt, der Geschäftsführer der Magdeburger Hafen GmbH, stehen im Hafen in Magdeburg. Um den Magdeburger Industriehafen unabhängig vom Wasserstand der Elbe nutzen zu können, wird er an die Niedrigwasserschleuse und damit an das europäische Kanalnetz angeschlossen. Foto: Peter Gercke/dpa