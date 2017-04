Gegen die geplante Bayer-Übernahme von Monsanto laufen Kritiker bei der Hauptversammlung der Leverkusener Sturm.

Bonn/Leverkusen (dpa) l Gern hätte Werner Baumann den Bayer-Aktionären an diesem Tag schon den Vollzug gemeldet. Doch die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto hängt in der Warteschleife. Derzeit prüfen zahlreiche Kartellbehörden den Deal. Und bei den EU-Wettbewerbsaufsehern wurde der Antrag zur Genehmigung bislang noch nicht einmal eingereicht.

Trotzdem rechnet der Bayer-Chef bis Ende 2017 fest mit einem Abschluss des teuersten Zukaufs eines deutschen Unternehmens im Ausland: „Wir werden mit den Behörden zusammenarbeiten, um angemessene Lösungen für vorhandene Überschneidungen zu finden.“

Eine breite Front von Umwelt- und Naturschützern, Landwirten, Nicht-Regierungsorganisationen, kirchlichen Gruppen und Globalisierungskritikern hofft jedoch, dass Brüssel das 66 Milliarden US-Dollar schwere Riesengeschäft zu Fall bringt.

Ende März warnten fast 200 Umwelt- und Entwicklungsverbände in einem offenen Brief an die EU-Kommission vor Fusionen in der Branche und einer weiteren Monopolisierung der Märkte. „Die Abnahme des Wettbewerbs und zunehmende Marktdominanz schränkt die Vielfalt des Saatgutes und die Wahlmöglichkeiten der Bauern ein und erhöht deren Abhängigkeit vom chemischen Pflanzenschutz“, heißt es darin.

Baumann sieht das anders. Fast gebetsmühlenartig wirft er immer wieder die Frage auf: Wie soll die wachsende Weltbevölkerung, die bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen ansteigen soll, ernährt werden? „Um die Herausforderungen zu bewältigen, muss auf der vorhandenen Fläche mehr produziert werden“, sagte er. Nur ein vollintegrierter Anbieter könne da mit innovativen Produkten helfen. Seinen Kritikern hält der Bayer-Chef vor, mit der Agrarwende die Probleme nur zu verschärfen.

Schon heute könnten nach Daten der Welternährungsorganisation FAO rein rechnerisch 12 bis 14 Milliarden Menschen ernährt werden. Die Probleme lägen in der Verteilung, wachsenden Ausrichtung von Ackerflächen auf Futtermittel, Verschwendung von Lebensmitteln und dem zunehmenden Fleischkonsum.

Landwirte müssen Alternativen haben

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager genehmigte vor wenigen Wochen die Übernahme von Syngenta durch ChemChina sowie die Fusion von Dow Chemical und DuPont. Sie wies jedoch darauf hin, dass Landwirte auch nach der Übernahme von Monsanto durch Bayer beim Kauf von Saatgut und Pestiziden eine Alternative haben müssten.

Im Fokus steht auch das Pflanzengift Glyphosat – ein sogenanntes Totalherbizid, das Monsanto unter dem Namen Roundup vertreibt. Ein Institut der Weltgesundheitsorganisation hatte den Stoff als „wahrscheinlich krebserzeugend“ eingestuft. Monsanto setzte daraufhin alle Hebel in Bewegung, um den Vorwurf zu entkräften.

So gaben inzwischen die Europäische Behörde für die Sicherheit von Nahrungsmitteln (Efsa), die Chemikalienagentur Echa und auch das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) Entwarnung: „Die Substanz ist wahrscheinlich nicht genotoxisch“ – stelle also keine krebserregende Bedrohung für den Menschen dar. Bis Ende 2017 muss die EU die Zulassung verlängern oder das Mittel endgültig verbieten.

Aber so eindeutig stehen die Dinge nicht. Eine Studie über Glyphosat, die von Kritikern des Pestizids befördert wird, weist auf einen anderen Zusammenhang. Die Autoren bezweifeln die Unabhängigkeit der Wissenschaftler, halten ihnen Nähe zur Industrie vor und sprechen von mangelnder Transparenz. Sie folgern: „Eine angemessene Bewertung würde notwendigerweise zu einem Glyphosat-Verbot in Europa führen.“

Auch der kanadische Rocksänger Neil Young, der sich in den USA wie viele für eine nachhaltige Landwirtschaft starkmacht, gehört zu den Kritikern der Agrarchemie und Gentechnik. In dem Album „The Monsanto Years“ von 2015 knöpft er sich den Riesen aus St. Louis vor: „Wenn die Saat austreibt, ist sie bereit für das Pestizid. Und Roundup kommt und bringt die giftige Flut – von Monsanto, Monsanto.“