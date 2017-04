Beamte sind auf Zeugenhinweise angewiesen, wenn es um Einbrüche und Diebstähle geht.

Gardelegen (mas) l In den vergangenen Tagen haben der Polizei bislang unbekannte Täter mehrfach in der Einheitsgemeinde Gardelegen versucht, in Gebäude oder Firmengelände einzusteigen. Aus diesem Grund haben sich auch besorgte Bürger in der Volksstimmeredaktion in Gardelegen gemeldet, die wissen wollten, wie die Polizei mit dieser Thematik umgeht.

„Wir haben natürlich mitbekommen, dass sich im Raum Gardelegen in den vergangenen fünf Tagen wiederholt Täter unerlaubt Zutritt an verschiedenen Örtlichkeiten verschaffen wollten“, erklärt Polizeisprecher Frank Semisch auf Nachfrage der Volksstimme. Er erzählt außerdem, dass dieses Thema eine besondere Beachtung bei der täglichen und nächtlichen Streifenfahrt der Beamten einnehme. Jedoch bittet er auch Bürger darum, die Augen offen zu halten. „Wir haben in den vergangenen Monaten das eine oder andere Mal Fälle aufdecken können, bei denen uns Bürger Tipps gegeben haben“, blickt Semisch zurück.

Daher sei es laut Semisch wichtig, dass Augenzeugen sofort die Polizei alarmieren, wenn ihnen Vorkommnisse auffallen. „Bürger können sich außerdem von der Polizei beraten lassen, wie sie ihr eigenes Hab und Gut sichern können“, weißt Frank Semisch hin.

So ist am kommenden Dienstag, 18. April, das Präventionsmobil des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt auf dem Gardeleger Rathausplatz.

In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können sich Interessenten über alle kriminalistischen Themen beraten lassen. „Besonders das Thema Einbruch und Diebstahlschutz steht im Fokus der beratenden Beamten“, erklärt Frank Semisch.