Köln (dpa) - Nach einem klaren Sieg gegen die Slowakei hat die Eishockey-Auswahl der USA bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris die Chance auf den Gruppensieg.

Der WM-Dritte von 2015 setzte sich in Köln locker mit 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) durch und feierte einen Tag nach dem 5:3 gegen Lettland im sechsten Vorrundenspiel seinen fünften Sieg. Vor 13 267 Zuschauern traf Johnny Gaudreau doppelt.

Das mit zahlreichen NHL-Profis gespickte Team verlor zum Auftakt nur gegen den WM-Gastgeber von Bundestrainer Marco Sturm mit 1:2 und übernahm nun in der deutschen Gruppe vorerst vor Rekordweltmeister Russland mit 15 Punkten die Tabellenführung. Am Dienstag treten die beiden Topnationen, die ihren Platz im Viertelfinale bereits sicher haben, gegeneinander an.

Co-Gastgeber Frankreich musste in Paris dagegen eine 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)-Niederlage gegen Tschechien hinnehmen und gehört nach seinem vorletzten Gruppenspiel als Sechster der Gruppe B nicht zu den Top Vier, die den Sprung in die K.o.-Runde schaffen.

