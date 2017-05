"Deutschland sucht den Superstar" war mal vor anderthalb Jahrzehnten eine Art TV-Lagerfeuer der Nation. Jetzt kommt das Finale der RTL-Show gerade mal auf dreieinhalb Millionen Zuschauer.

Berlin (dpa) - Quoten-Rekordtief fürs "DSDS"-Finale: Nur 3,47 Millionen Zuschauer (13,5 Prozent) haben am Samstagabend "Deutschland sucht den Superstar - Das große Finale" verfolgt. Damit kam die RTL-Castingshow, in der der 54 Jahre alte Soulsänger Alphonso Williams gewann, auf den zweiten Platz ab 20.15 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren moderierte Oliver Geissen die Show.

Das Finale der 14. Staffel ist mit noch einmal gut 100 000 Zuschauern weniger als im vergangenen Jahr die quotenschwächsten Finalshow seit Bestehen der Castingreihe mit Chefjuror Dieter Bohlen. Von den Einschaltquoten der ersten Staffel 2002/2003 mit bis zu 15 Millionen Zuschauern ist die Show damit weit entfernt.

Der Kölner Privatsender teilte am Sonntag mit: "Bei den jungen Zuschauern (14-49 Jahre) waren 18,3 Prozent dabei. Damit war DSDS bei den jungen Zuschauern die Nr. 1 auf dem Sendeplatz." Insgesamt verfolgten laut RTL die 22 Folgen der 14. Staffel im Schnitt 3,64 Millionen Zuschauer.

Auf Platz eins zur besten Sendezeit kam am Samstag der ZDF-Krimi "Kommissarin Lucas: Familiengeheimnis" mit Ulrike Kriener - 4,62 Millionen sahen zu (16,1 Prozent). Auf Platz drei kam das Erste mit der Krimikomödie "Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten" mit Heino Ferch, die 3,3 Millionen (11,5 Prozent) erreichte.

Dahinter lagen Sat.1 mit dem Sci-Fi-Film "Die Tribute von Panem - Catching Fire" mit Jennifer Lawrence (1,44 Millionen/5,2 Prozent) und ProSieben mit dem Sci-Fi-Thriller "I, Robot"mit Will Smith (1,35 Milionen/4,8 Prozent).

Vox erreichte mit dem ein paar Jahre alten TV-Thrillerdrama "Hindenburg" (zum 80. Jahrestag der Explosion des deutschen Luftschiffs in den USA) 950 000 Menschen (3,7 Prozent), Kabel eins mit der 20.15-Folge der Krimiserie "Hawaii Five-0" 900 000 (3,2 Prozent).

RTL II kam mit der Gefängnisserie "Prison Break" (Folge 5 von 8 der fünften Staffel) auf 540 000 Zuschauer (1,9 Prozent), ZDFneo mit der Politkomödie "Hallo, Mr. President" mit Michael Douglas auf 460 000 (1,6 Prozent).

