Mit seinem Doppelpack beim 5:4 in Leipzig knackte Robert Lewandowski (r) die magische 30-Treffer-Marke. Foto: Hendrik Schmidt Hendrik Schmidt

Berlin (dpa) - Im Wettballern um die Torjägerkrone geht Robert Lewandowski mit einem knappen Vorteil ins Saisonfinale.

Mit seinem Doppelpack beim 5:4 in Leipzig knackte der Bayern-Star wie schon im Vorjahr die magische 30-Treffer-Marke und liegt damit ein Tor vor seinem Rivalen Pierre-Emerick Aubameyang. Der Dortmunder musste es beim 1:1 in Augsburg bei einem Treffer bewenden lassen, hat aber schon vier mehr als in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit erzielt.

Gelingt dem Stürmer aus Gabun im Heimspiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag zumindest noch ein Tor, würden es zum ersten Mal seit 1973/1974 wieder zwei Spieler auf mindestens 30 Tore in einer Saison bringen. Damals waren es Gerd Müller und Jupp Heynckes.

Lewandowski zumindest ist bereit für das finale Fernduell, das ihm nach 2014 und 2016 seine dritte Torjägerkanone bringen soll. "Ich hoffe auf ein offensives Spiel", sagte der Pole vor dem Schlussakt der Münchner gegen den SC Freiburg. Die bereits als Meister feststehenden Bayern können dann alles auf diesen Titel für Lewandowski ausrichten, für die Dortmunder dagegen geht es vor allem noch um Platz drei und die direkte Champions-League-Qualifikation. "Ohne Auba können wir unsere Saisonziele nicht erreichen", sagte Trainer Thomas Tuchel bereits.

