Bundestrainerin Steffi Jones freut sich auf das erste Heim-Länderspiel gegen Kanada in Erfurt. Foto: Stefan Puchner Stefan Puchner

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen bestreiten ihr erstes Heim-Länderspiel im EM-Jahr gegen Kanada in Erfurt. Die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones trifft am 9. April (15.00 Uhr) im Steigerwaldstadion auf den Olympia-Dritten.

"Ich freue mich, dass wir in Erfurt zu Gast sind, zumal ich sehr gute Erinnerungen an diesen Austragungsort habe", sagte Jones laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag.

Als Spielerin hatte Jones bei der EM 2001 in der thüringischen Landeshauptstadt mit der DFB-Elf erfolgreich zwei Gruppenspiele bestritten. "Am Ende sind wir Europameister geworden. Das ist ein gutes Omen auf unserem Weg zur Euro in den Niederlanden", sagte Jones.

Kanada steht in der FIFA-Weltrangliste auf Platz vier und gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio nach einem 2:1 gegen Brasilien die Bronzemedaille. "Die kanadische Mannschaft wird für uns ein echter Prüfstein. Sie hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, ist zweikampfstark, athletisch und taktisch sowie technisch auf einem hohem Niveau", lobte die DFB-Trainerin.

Damit steht bis auf Ort und Gegner für das letzte Test-Länderspiel des Olympiasiegers (4. Juli) vor der Abreise zur EM (16. Juli bis 6. August) das komplette Vorbereitungsprogramm fest.

Die wichtigsten Termine und Maßnahmen:

Datum Maßnahme Ort bis 24. Januar Sportmedizinische Untersuchung Lüdenscheid / Klinik Hellersen 27. Februar Abreise SheBelieves Cup/USA (1.-8. März) Frankfurt/Main 2. März USA - Deutschland Talen Energy Stadion / Chester 4. März Frankreich - Deutschland Red Bull Arena / Harrison 7. März Deutschland - England RFK Stadion / Washington D.C. 3. bis 10. April Lehrgang mit Länderspiel gegen Kanada am 9. April Erfurt 17. bis 23. Juni EM-Lehrgang Hotel Klosterpforte / Marienfeld 27. bis 30. Juni EM-Lehrgang Sportschule Kaiserau / Kamen 3. bis 7. Juli EM-Lehrgang mit Länderspiel am 4. Juli (Gegner offen) offen 12. Juli Abreise zur EM/Niederlande Frankfurt/Main 17. Juli EM: Deutschland - Schweden Breda 21. Juli EM: Deutschland - Italien Tilburg 25. Juli EM: Russland - Deutschland Utrecht

DFB-Mitteilung