Nyon (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen haben in der Qualifikationsrunde zur WM 2019 in Frankreich machbare Aufgaben vor sich. Die DFB-Mannschaft trifft in der Gruppe 5 als topgesetztes Team auf Island, Tschechien, Slowenien und die Färöer-Inseln, wie die Auslosung im schweizerischen Nyon ergab.

"Für uns ist die Qualifikation Pflicht und wir wollen möglichst ohne Punktverlust durchkommen. Wir haben sicher eine der angenehmeren Gruppen erwischt", kommentierte Bundestrainerin Steffi Jones.

Aus Europa qualifizieren sich die sieben Gruppensieger direkt für das Turnier in zwei Jahren, der achte und letzte UEFA-Teilnehmer wird in Playoffspielen ermittelt. Die europäischen Qualifikationspartien finden im Zeitraum zwischen September 2017 und September 2018 statt. Insgesamt sollen 24 Verbände an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Nächstes großes Ziel des Jones-Teams ist die Europameisterschaft in diesem Sommer in den Niederlanden.

DFB-Mitteilung