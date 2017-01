Gondeln der Seilbahn fahren in Berlin bei einer Probefahrt in die Bergstation der Internationalen Gartenausstellung (IGA Berlin 2017) ein. Foto: Britta Pedersen Britta Pedersen

Bald ist es soweit: Die Internationale Gartenausstellung startet in Berlin mit zahlreichen Highlights. Die Besucher erwartet neben einer wahren Blumenexplosion auch speziell angefertigte Bauten und Transportmittel.

Berlin (dpa) - Bonsai oder Orchideen - während der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn sollen allein 28 Ausstellungen in der großen Blumenhalle präsentiert werden. "Uns erwartet ein florales Feuerwerk", sagte IGA-Geschäftsführer Christoph Schmidt in Berlin auf der Grünen Woche.

Die IGA wirbt dort mit einem eigenen Stand in der Blumenhalle. Gezeigt wird dort auch eine Kabine der Seilbahn, mit der Besucher künftig über das Gelände im Osten der Hauptstadt schweben können.

Umgeben von Plattenbauten soll die Ausstellung auf rund 100 Hektar am 13. April 2017 eröffnet werden. Dazu wird auch der neue Bundespräsident erwartet. Bis zum 15. Oktober wird mit knapp zwei Millionen Besuchern gerechnet. Laut Geschäftsführung ist der Ticket-Verkauf gut angelaufen. Demnach werden auch viele Gartenfans aus England und den Niederlanden erwartet.

Schmidt hatte bereits in einem dpa-Gespräch bekräftigt, dass der Kosten- und Zeitrahmen bei dem Riesenprojekt eingehalten werde. Aus verschiedenen Töpfen fließen demnach fast 100 Millionen Euro - davon 50 Millionen Euro für die dauerhafte touristische Infrastruktur.

Neu gebaut wurden eine Aussichtsplattform auf dem Kienberg, die Seilbahn, eine Tropenhalle und ein Besucherzentrum, Spielplätze und ein Freilufttheater. 1500 neue Bäume wie Eichen, Kiefern und Birken wurden gepflanzt. Für Farbe sollen 6000 neue Rosen und Gehölze sowie 35 000 neue Stauden sorgen. Mehr als 300 000 Blumenzwiebeln kamen in die Erde. Tulpen und Narzissen sollen zur Eröffnung blühen.

