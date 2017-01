Bald wieder vereint: Während Jannick Green bereits am Montag die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft bestritt, erwartet SCM-Coach Bennet Wiegert den WM-Silbermedaillengewinner Christian O‘Sullivan (r.) am Mittwoch zurück. Foto: Eroll Popova

Jannick Green hat wieder einen freien Kopf und ist bereit für die Bundesliga. Seit Montag trainiert der Däne wieder beim SC Magdeburg.

Magdeburg l Zum Abschalten hat Jannick Green in der vergangenen Woche einen Gang höher geschaltet: Nach seiner Rückkehr von der Handball-Weltmeisterschaft ist der Keeper des SC Magdeburg mit Frau Ditte Marie und den Kindern Olivia und Sofus nach Braunlage in den schönen Harz gefahren und hat mit seinem bald dreijährigen Sohn mehrere Schlittenfahrten unternommen: „Das war ganz schön schnell, das hätte ich gar nicht gedacht“, sagte der 28-Jährige lächelnd.

Schnell war Green auch aus Frankreich abgereist. Gleich am Tag nach dem Achtelfinal-Aus mit der dänischen Nationalmannschaft nämlich. Am 22. Januar verlor der Topfavorit auf den WM-Titel mit 25:27 gegen Ungarn. Danach hatte weder Green noch Michael Damgaard Lust, sich Sehenswürdigkeiten in Paris anzuschauen. „Wir wollten lieber gleich nach Hause, und es war schön, wieder nach Magdeburg zurückzukehren.“ Auch um sich Trost bei der Familie zu holen.

Der hat jedenfalls geholfen. Green ärgert sich allenfalls über die WM, wenn er darüber reden muss. Geschaut hatte er sie bis zu den Halbfinals nicht mehr. „Ich kann den ganzen Tag Handball schauen, aber da brauchte ich eine Pause.“

Nächster Schwung kommt am Mittwoch

SCM-Coach Bennet Wiegert hatte am Montag, als sich mit Green, Damgaard und Finn Lemke, der mit Deutschland im Achtelfinale an Katar gescheitert war, die ersten WM-Rückkehrer erstmals zum Mannschaftstraining einfanden, jedenfalls „nicht den Eindruck, dass noch einer geknickt ist“.

Den zweiten Schwung seiner WM-Starter erwartet er indes am Mittwochabend zur Einheit zurück: den Norweger Christian O‘Sullivan, der in Paris Silber gewann, den Slowenen Marko Bezjak, der Bronze holte, und den Kroaten Zeljko Musa, dem der undankbare vierte Platz geblieben ist und der sich womöglich zunächst den Trost bei seiner Frau und seinen beiden Töchtern holen wird.

Zweimal täglich bereiten sich die Magdeburger nun auf den Re-Start in die Bundesliga vor, am heutigen Dienstag wurde zudem ein gemeinsames Training mit dem Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV vereinbart, wo es bereits um taktische Maßnahmen in der Abwehr geht. „Ich erhoffe mir einen großen Nutzen von der Einheit“, sagte Wiegert.

Am 8. Februar reisen sie zur HBW Balingen-Weilstetten (20.15 Uhr). „Es wird auch Zeit, dass es wieder losgeht“, sagte Wiegert. „Ich habe den Kopf wieder frei und Energie für die nächsten Aufgaben getankt“, versprach Keeper Green. Am Training hatte es ihm sowieso nicht gemangelt: Seit dem 1. Januar steht er im Saft. „Wir haben sogar mehr Krafttraining gemacht als sonst“, berichtete er über die dänische Vorbereitung auf das WM-Turnier.

Aber nun ist wieder Bundesliga. Und nach dem sehr erfolgreichen Schlussspurt im November und Dezember 2016 mit sieben Siegen aus acht Pflichtspielen hofft Keeper Green, „dass wir dort sofort weitermachen und den Schwung mitnehmen können“.