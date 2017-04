Paris (dpa) - Uwe Gensheimer ist der einzige deutsche Teilnehmer am Finalturnier der Handball-Champions-League.

Nach dem Ausscheiden der Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel reichte dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft mit seinem französischen Club Paris Saint-Germain ein 30:30 (16:17) gegen Pick Szeged zum Einzug ins Halbfinale. Das Viertelfinal-Hinspiel in Ungarn hatten die Franzosen 30:27 gewonnen.

Das Starensemble aus Paris hatte große Probleme, gegen die Magyaren zu bestehen. In der 41. Minute lag PSG 21:25 im Hintertreffen und stand vor dem Aus. Mit seinen vier Treffern hatte Gensheimer großen Anteil daran, dass sich die Franzosen zum zweiten Mal für das Finalturnier am 3. und 4. Juni in Köln qualifizierten.

Viertelfinale Champions League