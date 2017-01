Zur Jahreshauptversammlung hatte die Wehrleitung der Feuerwehr Schollene am Sonnabend in den Schulspeiseraum eingeladen.

Schollene l Wehrleiter Jens Schulze dankte zunächst allen Kameraden für die Einsatzbereitschaft sowie der Bürgermeisterin für die bisherige Unterstützung. In seinem Bericht wurde an die acht Einsätze des vergangenen Jahres erinnert: Im März wurde die Wehr zu einem Verkehrsunfall bei Wust geschickt, im Mai zum Waldbrand bei Klietz, im Juli zu einem Mähdrescherbrand, im August zu ausgelaufenen Betriebsstoffen auf der Fahrbahn nach Ferchels und im Oktober und Dezember zu Hilfeleistungen aufgrund von umgestürzten Bäumen.

Der stellvertretende Wehrleiter Uwe Engel berichtete auf der Jahreshauptversammlung von den durchgeführten Ausbildungen. Insgesamt 26 Ausbildungsabende wurden im 14-tägigen Rhythmus im Gerätehaus absolviert. In den 850 Ausbildungsstunden am Standort waren technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung und Erste Hilfe gemeinsam mit dem Arzt Ben Güldenpfennig und den Frauen vom Pflegedienst Sabrina Müller inbegriffen. Die Kameraden leisteten die doppelte Zahl der Ausbildungsstunden wie gefordert. Der Ausbildungsplan für das Jahr 2017 liegt vor, hier versucht die Wehrleitung, die Ausbildung kontinuierlich zu verbessern.

Elf Jugendliche gehören zum Nachwuchs

Jugendwart Marcus Wolf berichtete über die Situation in der Jugendwehr. Elf gemeldete Jugendliche gehören zum Nachwuchs, sieben von ihnen ist es möglich, regelmäßig zur Ausbildung zu kommen. Immerhin 35 Ausbildungsstunden wurden mit der Jugend absolviert. Das traditionelle Zeltlager für die Jugendlichen fiel im Jahr 2016 leider aus. Für 2017 ist aber wieder ein Tag der offenen Tür geplant, um die Arbeit der Jugendwehr für Interessierte und Eltern vorstellen zu können.

Bilder Marcus Wolf und Andreas Musow sind zehn Jahre dabei. Foto: Sebastian Heinike



Gerhard Hartmann ist 60 Jahre Mitglied der Wehr. Foto: Sebastian Heinike



Seit 30 Jahren dabei: Carmen Sauer. Foto: Sebastian Heinike



Peter Sauer ist seit 20 Jahren aktiv in der Schollener Wehr. Foto: Sebastian Heinike



Bürgermeisterin Steffi Friedebold sprach ihren höchsten Res­pekt vor der Arbeit der Kameraden aus und versprach, dass sie als Verbandsbürgermeisterin immer als Ansprechpartnerin bereit steht. Die Zusammenarbeit mit der Wehr habe bisher immer gut geklappt.

Abwarten, ob der Plan eingehalten wird

Der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Heinike sprach die Haushaltssituation in der Gemeinde Schollene und auch der Verbandsgemeinde als Träger der Feuerwehren an. Mit dem vorgestellten Haushalt 2017 werden die Mitgliedsgemeinden sehr stark belastet, so dass die Kommunen wahrscheinlich keine ausgeglichenen Haushalte aufstellen können. Begründet ist dies unter anderem durch hohe Investitionen im Brandschutz. Diese werden momentan in der Verbandsgemeinde diskutiert und teils überarbeitet. Er warb für Verständnis, dass auch die Investition für Schollene (laut Plan ein neues Hilfeleistungsfahrzeug im kommenden Jahr) noch einmal überdacht werden muss.

Unter dem Punkt „Allgemeines“ sprach Wehrleiter Jens Schulze das Problem an, dass es Kameraden gibt, die schon länger nicht mehr bei der Ausbildung waren und diese unter Umständen aus Sicherheitsgründen bald nicht mehr zu Einsätzen mitgenommen werden können. Er rief noch einmal dazu auf, dass alle aktiv in der Wehr mitarbeiten.

Dank für Spende des Seniorenwohnparkes

Weiterhin sprach er seinen Dank für eine Spende vom Seniorenwohnpark aus. Von dem Geld wurden für die Kameraden Mützen angeschafft. Zu den Gebäuden sprach er an, dass die Fenster in Molkenberg dringend saniert werden müssen, ebenso der Schlauchturm in Schollene. Noch sind diese Investitionen im Entwurf des Haushaltsplanes der Verbandsgemeinde enthalten.

In Schollene wurde in Eigenleistung eine Überdachung gebaut, die Materialkosten von rund 2100 Euro übernahm der Feuerwehrverein.

Die Schollener Wehr feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Momentan gibt es noch keine konkreten Beschlüsse, aber es ist ein Sommerfest geplant. Fotos von einst waren beim Weihnachtsmarkt in einer kleinen Ausstellung präsentiert worden.

Bei der abschließenden Diskussionsrunde sprach Kamerad Jörg Nagel an, dass es sehr bedauerlich sei, dass das vor einigen Jahren sanierte 10 000-Liter-Wasserfass schutzlos den Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist. Es braucht dringend einen schützenden Unterstand.