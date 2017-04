Für Gänsehautmomente sorgten die Akteure der zwei Feierstunden, bei denen in der Schul-Aula 49 Jugendweihlinge im Mittelpunkt standen.

Havelberg l Zunächst die Gymnasiasten und dann die Sekundarschüler nahmen in den ersten Reihen des Festsaales Platz und folgten dem Programm, das die Interessenvereinigung Jugendweihe für sie zusammengestellt hat.

Als musikalischer Glücksgriff erwies sich das Duo Sandy Mehlicke und Mathias Ziegelski aus Stendal, das mit vier ausgewählten deutschen Liedern den Nerv der Zuhörer traf. Nachdem sie „die Welt gerettet“ und ein „Hoch auf uns“ ausgesprochen hatten, wandte sich Festrednerin Helga Paschke aus Klietz mit einer kurzweiligen, flotten Rede an die Fast-Erwachsenen: „Das Leben ist ein Drahtseilakt: Ihr balanciert, haltet euer Gleichgewicht, kommt ins Wackeln und plötzlich gibt es einen Fehltritt. Es kann sein, ihr stürzt, aber wenn Ihr einmal stürzt, dann wird da ein Netz sein, und das heißt Familie. Die wird euch auffangen. In Kürze werdet Ihr vor diesen schwierigen Entscheidungen stehen: Welchen Beruf will ich erlernen, um welches Studium bewerbe ich mich? Für euch ist es großartig, dass sich heute mehr denn je Arbeitgeber um gut ausgebildete junge Menschen regelrecht reißen. Diese große Chance dürft Ihr auf keinen Fall verpassen! Nicht alle Ansichten von gestern sind geeignet, die Probleme von morgen zu lösen. Und gerade jetzt ist mächtig viel los in der Welt, auch sehr Beängstigendes. Mehr denn je werden wir Antworten finden müssen, wie wir miteinander umgehen. Wenn Toleranz, Einsicht und Vernunft fehlen, werden Konflikte mit Gewalt gelöst. Aber Gewalt löst keine Probleme. Wartet nicht auf andere, schiebt es nicht auf morgen, das Blatt zu wenden, fangt heute damit an! Ihr müsst ja nicht gleich die Welt verändern, vielleicht reicht ja, sich vorzunehmen, toleranter miteinander, mit den Freunden, und auch mit den Eltern, umzugehen.“

An die Eltern und Großeltern richtete unter anderem diese Sätze: „Erinnern Sie sich an dieses Gefühl von Glück und Kraft für Verantwortung beim ersten Schrei Ihres Kindes, an die Sorgen und Übermüdung am Kinderkrankenbett, die Freude über das erste Wort. Ihr Kind macht sich auf die Reise. Und jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt - den geht Ihr Kind heute. Zweifeln Sie nicht, Sie haben für Ihr Kind das richtige Gepäck geschnürt.“

Bilder Mitglieder der Interessenvereinigung Jugendweihe überreichten Buch und Blumen, die Urkunde gab es von Helga Paschke. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt



Das Duo „Sandy und Zigge“ umrahmte die beiden Feierstunden musikalisch mit einer passenden Auswahl deutscher Lieder. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt



Helga Paschke aus Klietz hielt die Festrede. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt



Josefine Gniech und Niklas Rosenburg sprachen den Dank der Jugendlichen. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt



Jugendliche sagen Dank

Zunächst erst einmal mussten die Jugendlichen mit wohl zittrigen Knien hoch auf die Bühne, um Urkunde, Buch und Blume in Empfang zu nehmen und den symbolischen Schritt ins Leben der Erwachsenen zu machen. Und dann traten Niklas Rosenburg und Josefine Gniech sowie bei der zweiten Veranstaltung Arienne Kiesling und Annika-Eileen Pätzold vor die Festgesellschaften und sprachen ihren Dank aus an die Eltern, „die immer und überall für sie da sind“, an die Großeltern und alle, auf die sie jederzeit zählen können, auch die Lehrer vergaßen sie in der Aufzählung nicht.

Mit dem Lied „Neuanfang“ wurden die Erwachsenen in einen schönen Tag, den sie im Kreise der Familien und mit Freunden verbrachten, entlassen.