Ute Freudenberg und Christian Lais gehen mit „Lebenslinien“ auf Tour. Sie beginnt am 14. Mai in Magdeburg.

Volksstimme: In Schlagern wird oft die Liebe besungen. Ihr Album hingegen ist teilweise recht ernst.

Freudenberg: Wir wählen sehr bewusst die Herausforderung, all die anderen Themen des Lebens zu besingen – vom Entlassenwerden nach 30 Jahren Arbeit bis hin zum Mieter, der aus seiner Wohnung gejagt werden soll. Unser Publikum erwartet solche Texte von uns.

Im Lied „Bis nach der Wahl“ geht es um Wahlversprechen, die gebrochen werden. Sie reden Klartext. Musikalisch ist es ein Schlager. Das passt zusammen?

Lais: Das passt gut zusammen. Wir merken immer wieder, dass die Menschen sehr bewusst auf unsere Texte hören, dass sie aussagekräftige Texte wollen. Sie wollen Geschichten aus dem Leben.

Freudenberg: Wir haben einen ernsten Text und in der Musik aber eine enorme Leichtigkeit. Das ergibt eine Reibungsfläche, die Aufmerksamkeit erzeugt. Diese Reibungsflächen sind unsere Besonderheit.

Der Produzent gibt Ihnen freie Hand?

Freudenberg: Seit 2011 arbeiten wir mit David Brandes zusammen. Wir waren fast immer einer Meinung.

Wer ist der Dominante im Duo?

Lais: Ute ist dominanter als ich. Sie hat mittlerweile 45 Jahre Bühnenerfahrung, ich erst seit 2004. Für mich war es schon ein Sechser im Lotto, mit Ute gemeinsam aufzutreten.

Freudenberg: Das hast Du aber schön gesagt.

Lais: Es ist so. Ich liebe es, mit dir auf der Bühne zu stehen.

Das hört sich nach großer Zuneigung an.

Freudenberg: Christian und ich sind ganz eng befreundet, wir sind aber kein Liebespaar.

Wer hat das letzte Sagen über Scheidungskinderlieder oder Krieg- und Frieden-Songs?

Freudenberg: Bei mir liegt die Vorarbeit, dann reden wir natürlich viel über die Texte und die Musik. Wir leben ja gemeinsam die Lieder auf der Bühne, wir müssen und wollen beide dahinterstehen.

Es gibt immer wieder Lieder, in denen besungen wird, doch den eigenen Traum zu leben, was zu riskieren. „Leben“ vom neuen Album ist auch solch ein Song.

Lais: Der ist uns sehr wichtig. Wir wollen Kraft und Mut geben. Wir hören immer wieder, dass unsere Fans sagen: Wir tanken bei euch auf. Das kannst du nur mit Texten, die tief in die Seele gehen.

Was unterscheidet „Lebenslinien“ von den beiden Vorgängeralben?

Freudenberg: Wir sind im Arrangement etwas rockiger und etwas moderner. Vor allem aber hat das neue Album die bisher größte thematische Bandbreite. Wir besingen den Frieden unserer Zeit, nehmen uns beim Lied „Männer und Frauen“ selbst auf die Schippe und freuen uns über den sanften Sommerwind, bei dem man alle Fünfe gerade sein lassen kann und ein Eis am Stiel genießt.

Solche Auszeit gibt es im Moment nicht. Die Tour beginnt. Sie treten mit Gastmusikerin Franziska Wiese auf. Warum?

Freudenberg: Es war ein Wunsch des Veranstalters, den Christian und ich sehr reizvoll finden, weil Franziska nicht vor uns, sondern mit uns auftritt. Wir kennen sie schon seit Jahren und wissen, dass sie eine Bereicherung ist.

Was kommt nach der Tournee?

Lais: Wir werden uns wieder unseren Soloprojekten widmen.

Freudenberg: Aber auch nach der Tour werden wir immer mal wieder im Duett zu erleben sein. Und vielleicht gibt es irgendwann auch neue Aufnahmen. Es kann alles möglich sein.

Die Tour zum neuen Album „Lebenslinien“ startet am 14. Mai in der Stadthalle Magdeburg, Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den Volksstimme Service-Centern und unter der biber-ticket-Hotline (0391) 59 99 700.