Die Journalistin Jutta Voigt gibt in ihrem Buch über die Boheme des Ostens einen Einblick in die DDR-Künstlerwelt.

Berlin l In diesem Klub ist alles anders. Die Mädchen tanzen barfuß auf den Füßen der Männer. Das Licht ist rot. Jazz wird gespielt. Es wird getanzt, gelacht, geküsst. Dort spielt Manfred Krug, der Schauspieler, den damals noch niemand kannte. Dieser „Klub junger Künstler“ ist Berlin? Ost-Berlin? Das ist nicht etwa das linke Ufer der Seine, wo ganz Paris von der Liebe träumt?

Madleen fragt das, als sie mit jungen Jahren in Kontakt kommt mit der Boheme des Ostens. Die junge Frau, Alter Ego der Autorin, sucht nach dem Sinn, nach dem Leichtsinn des Lebens. Jutta Voigt, mit Preisen geehrte Redakteurin, Essayistin und Kolumnistin, die sich bei den Zeitungen „Sonntag“, „Freitag“, „Wochenpost“ und „Zeit“ einen Namen gemacht hat, schrieb schon manches über die DDR. Sie hat den Geschmack des Ostens und das Leben in den Zeiten der Sehnsucht in Büchern trefflich geschildert. Nun wird sie Chronistin einer Gesellschaft, die fern der sozialistischen Welt erschien. Denn das Leben war nicht nur fad und trist, sondern auch bunt und schillernd.

Ich und Wir

Pressecafé, Trichter, Möwe, Koralle, Esterhazy-Keller. Jutta Voigt nennt sie entschwundene Orte, die weit weg von FDJ-Klubs waren, Treffpunkte der Boheme, jener Individualisten mit bekannten und weniger bekannten Namen, die ihren Platz nicht im sozialistischen Kollektiv suchten. Es ging ums Ich, weniger ums verordnete Wir. Regisseur Leander Haußmann will die Boheme als individuelle Befreiung verstanden wissen. Der französische Schriftsteller Henri Murger spricht von Probezeit des Künstlerdaseins, von Vorrede zur Akademie.

Der Künstlerklub als Sündenbabel

Jutta Voigt arbeitete beim „Sonntag“, dem Wochenblatt für Künstler und Intellektuelle. Sie war mittendrin in Künstlerkreisen, in der Boheme – der normalen mit Bildhauern, die Marx und Engels als „Hartbrandtischwichtel“ produzierten, und der Schickeria, jenen Sängern, Bildhauern, Regisseuren, Schauspielern, Tänzern, die sich gern in der exklusiven Möwe trafen.

Der einstige Künstlerklub, seit Jahren Sitz der Landesvertretung Sachsen-Anhalts im Herzen von Berlin, wird von Voigt im Rückblick als „Sündenbabel der Film- und Bühnenschaffenden“ bezeichnet. Die Autorin lässt Marleen sich erinnern an zuweilen exzessive Nächte und an gelegentliche Maßlosigkeit. Der Barkeeper klapperte mit den Eiswürfeln und servierte Sto Gramm. „Die Möwe glitzerte wie ein Stern in der Finsternis. Wer hier sein durfte, fühlte sich erhoben, aufgestiegen in den Himmel der Weltoffenheit und Libertinage, des Individualismus und des Mondänen, der Laster und Lüste ...“ Und so mancher, der sich in diesen Kreisen wohlfühlte, hatte keinen Blick mehr für den ganz normalen Alltag. „Ich kannte das Leben der normalen Leute nicht, ich kannte nur den Weg zum Theater ...“, zitiert die Autorin einen Kunstschaffenden.

„Es gab, so scheint es, im Osten mehr Bohemiens als anderswo, weil es so viele waren, die sich dem Leben auf Anweisung verweigerten, und weil die Boheme die einzige Möglichkeit war, in der DDR anders zu leben als vorgeschrieben.“ Dieses Leben, das Voigt aus autobiografischer Sicht nahebringt, war nichts zwingend Oppositionelles, es zeigt vielmehr den großen Wunsch und die ebenso große Sehnsucht danach, ein freies Leben führen zu können, „abseits vom Offiziellen, abseits vom Staat“. Alkohol spielte immer eine Rolle, nicht nur in der Möwe, überall zwischen Ostsee, Thüringer Wald und Erzgebirge. Und nicht nur bei den Konzerten von Renft kreisten die Flaschen, gefüllt mit Stierblut, dem guten ungarischen Rotwein.

Wohnen im Schloss für 37,40 Mark

Was Voigts sehr persönlichen Blick zurück in die fünfziger, sechziger, siebziger und achtziger Jahre der DDR besonders macht, ist ihre Kenntnis der Orte und Menschen. Sie traf Peter Hacks, der seine Wohnung im Stil des 19. Jahrhunderts ausgestattet hatte und gern mit Manfred Krug auf Antiquitätenjagd ging. Sie kannte Sibylle Bergemann und Arno Fischer, das renommierte Fotografenpaar, das sich für 37,40 Mark im Schloss Hoppenrade eingemietet hatte. Feste wurden dort gefeiert und Angelica Domröse verliebte sich im Anwesen in Hilmar Thate. Später hat Christoph Schlingensief auf Hoppenrade geheiratet.

Ja, gefeiert wurde oft und heftig in all den 40 Stierblutjahren. Aber Voigt erzählt – und lässt auch andere mit ihren Sichten zu Wort kommen – nicht nur vom alkoholgetränkten Rausch der Boheme. Sie erzählt von wechselhaften Jahren, als den Beatles-Platten bei Amiga das 11. Plenum folgte mit Schreib- und Auftrittsverboten und Brüchen in zahlreichen Künstlerbiografien. Formalismusdebatte mit der Absage an die große Tradition des Bauhauses. Immer wieder Enge und Engstirnigkeit, Verbote und Gängeleien. Zwischendurch Tauwetter, das wieder verging. Seit der Ausbürgerung Wolf Biermanns, so stellt Voigt fest, gehörte das Wort Ausreiseantrag zum Sprachschatz der Boheme.

Jene, die blieben, hofften, einige flüchteten an den Rand „hin zu einem Lebensstil, der sich von dem der Masse deutlich unterschied“, schreibt Voigt. „Es ging um die Erlösung aus der Masse.“

„Ich“, hatte Jörg Herold, ein Aktionskünstler, in den Achtzigern an Leipziger Häuserwände gemalt. In der ganzen Stadt: „Ich“.

Jutta Voigt: Stierblutjahre – Die Boheme des Ostens, Aufbau Verlag, 272 Seiten, 19,95 Euro.