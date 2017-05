Deutschland kommt nicht aus ESC-Tief heraus: Hoffnungsträgerin Levina holte beim Eurovision Song Contest in Kiew nur den vorletzten Rang.

Kiew (dpa) l Nur der vorletzte Platz für Sängerin Levina (26) beim Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew – jetzt werden vermutlich die Diskussionen über Deutschlands Auftritte bei dem traditionsreichen Musikwettbewerb wieder zunehmen. Auf die Frage nach den Gründen wusste die 26-jährige Levina nach der Show in der Nacht zum Sonntag in Kiew keine Antwort. Der legendäre ESC-Kommentator Peter Urban (69) vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) sagte: "Ich weiß auch nicht, woran es liegt."

Auch das Fernsehpublikum in Deutschland mochte sich nicht so recht für die effektvoll inszenierte Show in der ukrainischen Hauptstadt erwärmen. 7,76 Millionen Zuschauer (Marktanteil 31,5 Prozent) wurden am Samstagabend ab 21 Uhr gemessen. Für eine Fernsehshow immer noch eine gute Quote, aber der schlechteste ESC-Wert seit 2009. Bei den beiden Lena-Auftritten 2012 und 2011 waren es jeweils mehr als 13 und 14 Millionen.

Ein Punkt zur Letztplatzierten

Nach der Lena-Ära wandelte sich das Bild, die deutschen ESC-Fans mussten viel Kummer ertragen. 2016 hatte Sängerin Jamie-Lee für ihr Lied "Ghost" nur elf Punkte bekommen und war Letzte geworden – ebenso wie im Jahr zuvor Ann Sophie, die mit "Black Smoke" keinen einzigen Punkt geholt hatte. Levina erzielte mit ihrem Song "Perfect Life" nun magere 6 Punkte und konnte sich noch gerade so vor das letztplatzierte Spanien schieben, das 5 Punkte holte.

Die ECS-Teilnehmer 2017 Kiew (bd) l Zum Finale des Eurovision Song Contest 2017 in Kiew treten unter anderem Sänger aus Dänemark, Frankreich, Griechenland und Österreich an. Sängerin Isabella "Levina" Lueen tritt für Deutschland im Finale des Eurovision Song Co...



Für Dänemarkt singt Anja Nissen beim Eurovison Song Contest 2017 in Kiew. Screenshot: w...



Alma aus Frankreich stand schon vorab als Teilnehmerin des Finales des Eurovision Song Contest 20...



Nathan Trent ist der Eurovision-Song-Contest-Kandidat 2017 in Kiew für Österreich. Foto...



Die Sängerin Artsvik ist 2017 in Kiew die Eurovision-Song-Contest-Kandidatin für Armeni...



Beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew treten drei Schwestern als Band O'G3NE für die Nie...



Griechenland wird durch Sängerin Demy beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew vertreten. F...



Er nimmt am Finale des Eurovision Song Contests 2017 in Kiew teil: Manel Navarro aus Spanien. Scr...



Moldaus SunStroke Projekt treten mit ihrem Song "Hey, Mamma!" beim Finale des Eurovision Song Con...



Schweden wird beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew von dem Sänger Robin Bengtsson vertr...



Beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew tritt die Gruppe O.Torval aus der Ukraine im Finale auf...



Für Polen ist Kasia Mos beim Eurosvision Song Contest 2017 in Kiew mit dabei. Foto: Sergei C...



Für Zypern präsentiert die Band Hovig ihren Song "Gravity" beim Eurovision Song Contest...



Jacques Houdek singt für Kroatien beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew. Foto: Julian St...



Eurovision Song Contest 2017 in Kiew: Für Israel tritt Imri Ziv auf. Foto: Efrem Lukatsky/AP...



Jubeln durften andere: Zum ersten Mal gewann Portugal den ESC. Sänger Salvador Sobral landete mit 758 Punkten ganz vorne. Der 27-Jährige verzichtete in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf eine spektakuläre Show und überzeugte mit viel Gefühl. Die in seiner Muttersprache vorgetragene Jazz-Ballade "Amar Pelos Dois" (Liebe für zwei) geht auf eine Komposition seiner Schwester Luísa Sobral zurück. Am Ende der großen Live-Show sangen die beiden den Song gemeinsam, während Goldglitter vom Hallendach rieselte.

Videos Levinas Auftritt in Kiew

Auch Levina, die in Bonn geboren wurde, in Chemnitz aufwuchs und heute in London und Berlin wohnt, hatte sich für einen eher reduzierten, von Grautönen dominierten Auftritt entschieden. Barfuß, mit dunklem Rock und hellem Oberteil sang sie vor vergleichsweise schlichter Kulisse alleine auf der Bühne ihren Song "Perfect Life".

Dank geht an Irland

Nach dem ersten Schock über den vorletzten Platz – sie musste sich zwischenzeitlich die Tränen aus den Augen wischen – konnte Levina kurz darauf schon wieder lachen. Es sei trotzdem eine "wundervolle Erfahrung" gewesen, sagte sie in der ARD. Sie habe so viel Spaß gehabt und tolle neue Leute kennengelernt. Die 26-Jährige bedankte sich bei Irland – der einzigen Länderjury, die Deutschland Punkte gab.

Zweiter wurde Bulgarien mit 615 Punkten. Moldau erreichte mit 374 Punkten Rang drei. Der Australier Isaiah schaffte mit "Don't Come Easy" den neunten Platz. Dass Australien nun zum dritten Mal beim Eurovision Song Contest mitmachen durfte, gehört zu den Kuriositäten des Wettbewerbs. In dem Land am anderen Ende der Welt hat der ESC eine große Fangemeinde.

Überschattet wurde der eigentlich unpolitische Wettbewerb vom Konflikt zwischen dem Gastgeberland Ukraine und Russland. Der russischen Kandidatin Julia Samoilowa wurde wegen eines Auftritts auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim die Einreise in die Ukraine verwehrt. Nach neuer blutiger Gewalt in der Ostukraine sagte Präsident Petro Poroschenko am Samstag seinen Besuch beim Finale ab.