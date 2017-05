Drachen fliegen über Istanbul. Foto: Can Merey Can Merey

Vertreter aus 16 Ländern, darunter Deutschland, China, Indien, Südafrika, Neuseeland, haben am 5. Istanbuler Drachenfestival teilgenommen.

Istanbul (dpa) - Gigantische bunte Drachen haben den Himmel der türkischen Millionenmetropole Istanbul am Wochenende gesprenkelt: Am Ufer des Marmarameeres fand am Samstag und Sonntag das 5. Istanbuler Drachenfestival mit Vertretern aus 16 Ländern statt.

Unter anderem waren ein riesiger Oktopus, übergroße Comic-Figuren, eine viele Meter lange Raupe und eine türkische Flagge zu sehen. Die Veranstalter händigten zur Freude besonders der vielen Kinder kostenlos kleinere Drachen an Tausende Besucher aus.

Drachen-Enthusiasten aus Deutschland, China, Indien, Südafrika, Neuseeland und anderen Staaten nahmen an dem Festival teil.