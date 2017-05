Thomas Röhler warf auch in Japan den Speer am weitesten. Foto: Gregor Fischer Gregor Fischer

Kawasaki (dpa) - Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat beim World-Challenge-Meeting in Kawasaki seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der 25 Jahre alte Thüringer gewann die Konkurrenz souverän mit 86,55 Metern.

Der Schützling von Trainer Harro Schwuchow hatte fast vier Meter Vorsprung auf Shih-Feng Huang aus Taiwan (82,57). Dritter wurde der Tscheche Jaroslav Jilek (82,46).

Röhler hatte am 5. Mai beim Diamond-League-Auftakt in Doha den deutschen Speerwurf-Rekord auf 93,90 Meter verbessert. In Kawasaki wollte der Athlet vom LC Jena mit Blick auf Olympia 2020 in Tokio "schon mal etwas Japan-Flair schnuppern". Saisonhöhepunkt für die Leichtathleten sind in diesem Jahr die WM in London vom 4. bis 13. August.

