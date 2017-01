Luftballons, Backwaren und Team-Spirit: 20 Azubis verwandelten einen Burger NP-Markt in das Backstudio am Südring.

Burg/Zerbst l Jenny Oswald hat ihre Nikon-Kamera jederzeit im Anschlag. Kein Motiv soll ihr entgehen, schließlich ist die Auszubildende für die bildliche Dokumentation der großen Lehrlingsaktion „Auf die Bleche, fertig, los...“ zuständig. „Ich mach das sehr gern“, sagt sie zur Volksstimme, „ich fotografiere auch privat sehr viel.“

Motive gab es in den vergangenen Tagen mehr als genug. Zum Beispiel Burgs Bürgermeister Jörg Rehbaum, der sich im Backduell mit einer Königin redlich bemühte – und trotzdem nur zweiter Sieger wurde. Die Aufgabe: Eine Kirschtorte mit Paradies Creme und Sahne. Rehbaum trat mit Doppelpartnerin Janny Müller gegen Bördebackkönigin Marlen Steimecker aus Niederndodeleben und NP-Teamleiter Chris Martinez an. Wie erwartet siegte das Team Königin. Wirkliche Gewinner waren die Marktbesucher, die beide Torten in großen Stücken verkosten durften. Aber bitte mit Sahne!

Zuvor sagte Rehbaum, dass backen nicht zu seinen ganz großen Leidenschaften zählt: „Dann stehe ich lieber am Herd und Koche.“

Backduell mit (von links) Jörg Rehbaum, Janny Müller, Chris Martinez und Bördebackkönigin Marlen Steimecker



Für den heißen Kaffee zum Törtchen sorgten die Zerbsterin Jessyka Stahlich und Daniel Fromm aus Gerwisch. Während diese Azubi-Aktion für Jessyka eine Premiere ist, war Daniel bereits im vergangenen Jahr dabei: „In Zerbst hatte wir das Thema Streetfood. Mit dieser Aktion sind wir beim Azubi-Award des Edeka-Verbundes Zweiter geworden.“ Aber auch ohne Wettkampf-Gedanke hat die Aktion viele Vorteile, findet Daniel Fromm: „Die Azubis lernen sich besser kennen, und die älteren Leute merken, dass sich die Jugend zu Themen wie Qualität und Innovation Gedanken macht.“ Ähnlich sieht es Teamleiter Chris Martinez, der drei Tage lang nur mit den Lehrlingen für einen reibungslosen Ablauf sorgte (die Fachverkäufer durften sich frei nehmen): „Als Führungskraft lernt man die Stärken und Schwächen der Azubis viel schneller kennen. Viele junge Leute wachsen mit ihren Aufgaben.“

Ausgedacht hatten sich die Azubis mehrere Aktionen für karitative Zwecke, unter anderem eine Tombola und einen Kuchenbasar am Sonnabend. Von den Einnahmen werden die Burger Lindenschule sowie die Grundschule Am Südring profitieren.

„Die Jugendlichen lernen sich marktübergreifend nicht nur besser kennen, sondern können gemeinsam viele Dinge gestalten“, erklärt Annemarie Heidecker, sie ist die Ausbildungsbeauftragte der Konsumgenossenschaft.

In Burg gibt es derzeit drei NP-Märkte. Zwei stehen vor einer intensiven Umgestaltung. Zunächst betrifft das den Markt an der Schartauer Straße, der ab 6. Februar für einige Tage geschlossen wird. Später wird dann der Markt an der Grabower Landstraße an die Reihe kommen.

Unterdessen kümmern sich die Lehrlinge um die Dokumentation ihrer Ausbildungs-Aktion, damit sie ihre Präsentations-Mappe bei der Jury des Azubi-Awards einreichen können. Bei den vielen tollen Fotos von Jenny Oswald fällt die Auswahl ziemlich schwer.