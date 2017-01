Ben und Diego machen es sich in den Kartons bequem. Foto: Katrin Wurm

In der Kita Lummerland haben Kinder mit Kartons und Verpackungsmüll gebastelt.

Burg (kw) l Alte Zeitungen fliegen durch die Luft, Kinder verstecken sich in großen Kartons und Verpackungsmaterialien aller Art werden zerrissen. Fast zerstörerisch wüten die Mädchen und Jungen der Kita Lummerland durch die Gruppenräume. Doch das täuscht, denn es handelt sich hierbei um einen äußerst kreativen Prozess.

Butzen bauen

Die Kinder befinden sich mitten in ihrem Recyclingprojekt. „Bei dem Projekt geht es darum, mit alten Verpackungsmaterialien und Kartons zu basteln und kreativ zu werden“, erklärt Kita-Leiterin Kerstin Wernstedt. Und das machen die Kinder auch. Sie werden auf verschiedene Arten kreativ. Während einige Kinder aus den Kartons kleine Häuser oder Autos basteln, bauen andere Kinder Butzen oder wühlen sich einfach nur durch die vielen Zeitungen und Magazine. „Am Ende ist es immer bemerkenswert, was die Kinder aus Papiermüll fertigen“, so Kerstin Wernstedt.