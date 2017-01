Familien in Not kann weiter aktiv geholfen werden. Die Burger Sozialwerk-Beratungsstelle erhielt eine Spende.

Burg l Das Beratungszentrum Burg des Paritätischen Sozialwerkes in der Straße der Einheit 19 agiert mit seinen beiden Beratungsangeboten (Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Erziehungs- und Familienberatung) seit mehr als 20 Jahren als integrative familienorientierte Beratungsstelle. Das Beratungszentrum ist auch eine der 40 Kontaktstellen der Stiftung „Familie in Not Sachsen-Anhalt“. Über diese Außenstellen erfahren die Mitarbeiter der Stiftung, wo Familien mit Kindern durch ein schwerwiegendes Ereignis in eine überwiegend unverschuldete, ex- treme Notlage geraten sind, zum Beispiel durch einen Todesfall, schwere oder langandauernde Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Geburt eines Kindes ... Diesen Familien wird dann schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe über die Stiftung zuteil. Voraussetzung für finanzielle Zuschüsse ist, dass eine Hilfe der öffentlichen Hand entweder nicht möglich ist oder nicht ausreicht, um die entstandene Notlage abzuwenden.

„Pro Jahr bekommen wir etwa 300 bis 350 Anträge über die Beratungsstellen“, so Frank Winckler, Geschäftsführer der Stiftung. Welche Anträge berücksichtigt werden können, darüber entscheidet der Stiftungsrat, dem unter anderem der frühere Gommeraner Bürgermeister Wolfgang Rauls angehört. „Durch die momentan niedrigen Zinsen verfügt die Stiftung aktuell über zu wenig Mittel, um allen Antragstellern zu helfen“, berichtet Rauls.

Dafür, dass in der nächsten Zeit wieder mehr Familien in Not in den Genuss eines finanziellen Zuschusses kommen können, hat in dieser Woche Lotto Sachsen-Anhalt gesorgt. Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb übergab an Wolfgang Rauls in Burg einen symbolischen Scheck über 50 000 Euro. Wolfgang Rauls: „Mit diesem Geld können wird nun zum Beispiel Anträge von Familien mit Kindern mit Handicap für erforderliche behindertengerechte Umbauten berücksichtigen.“ „Kinder sind die wichtigsten Menschen der Welt“, ergänzte Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb. „Grundlagen zu schaffen, damit sie in einem behüteten Lebensumfeld ihre Persönlichkeit entwickeln und stark werden für ein selbstbestimmtes, aktives Leben – das ist ein Anliegen, das Lotto gern unterstützt.“ Von jedem Lotto-Euro gingen 21 Cent in solche förderungswürdigen Projekte.