Zum ersten Mal sind die Kita-Kinder aus Lostau an der Schmück-Aktion des Maibaums beteiligt.

Lostau l Premiere in Lostau: Das Schmücken und Aufstellen des Maibaumes ist eine gemeinsame Aktion des Heimatvereins und der Kita „Elbpiraten“. In der wärmenden Sonne verzierten Mädchen und Jungen die junge Birke mit selbst gebasteltem Schmuck. Wegen der Kinder ist das Maibaumaufstellen vorgezogen worden. Man wisse nicht, ob die Kinder am Wochenende hierher kommen können, meinte Hans-Günter Schulze, der 2. Vereinsvorsitzende.

Einladung zum Maitanz

Dass die Kinder mit Eifer bei der Sache waren, als es den Schmuck aus buntem Papier zu basteln galt, berichtet Kita-Leiterin Ines Meyer. Nach dem Schmücken schenkt Vereinsvorsitzende Kerstin Voigt Orangensaft in Gläser. Danach wird der Baum aufgerichtet und Kerstin Voigt nutzt die Gelegenheit, noch einmal herzlich am Sonntag, 30. April, zum Maitanz in den Landgasthof einzuladen. Ganz Lostau feiert morgen den 90. Gründungstag des Reit- und Fahrvereins mit einem Umzug und einen bunten Fest.