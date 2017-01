Wenngleich es in diesem Jahr kein Parkfest geben soll, möchte Möckerns Ortsbürgermeister Detlef Friedrich an der Tradition der Oldtimer-Paraden festhalten. Foto: Stephen Zechendorf

In diesem Jahr soll es kein Parkfest in Möckern geben. Allerdings soll die "Oldtimer-Parade" bleiben.

Möckern/Ziepel l In der zurückliegenden Arbeitsberatung des Ortschaftsrates von Möckern hatten sich die Ortschaftsräte mehrheitlich dafür ausgesprochen, im Jahr 2017 kein Parkfest in Möckern ausrichten zu wollen. Stattdessen wolle man sich ganz auf die 2070-Jahr-Feier von Möckern im darauffolgenden Jahr 2018 konzentrieren. Die schon eingeplanten Gelder für das diesjährige Parkfest würden aus diesem Grund zurückgestellt, erklärte gestern Möckerns Ortsbürgermeister Detlef Friedrich gegenüber der Volksstimme. Er persönlich sei für die Ausrichtung eines Parkfestes im Jahr 2017 gewesen.

Für einen sehr beliebten Programmpunkt der Möckeraner Parkfest-Sonnabende dürfte es aber auch im Jahr 2017 eine Neuauflage geben. Die „Oldtimer-Parade“ – das „persönliche Baby“ von Detlef Friedrich – soll nach Möglichkeit trotzdem stattfinden. „Solch ein Termin sollte konstant bleiben“, findet Detlef Friedrich und gibt auch gleich eine neue Marschrichtung vor. Denn statt nur einmal eine Runde vom Gewerbegebiet durch Möckerns Ortskern zu drehen, könnte es für die altehrwürdigen Karossen in diesem Jahr nach Ziepel gehen.

Denn dort findet just an diesem Juni-Wochenende die 1025-Jahr-Feier von Ziepel statt (Volksstimme berichtete). Absprachen mit dem Ziepeler Ortsbürgermeister Wolfgang Koch gab es bereits am Mittwoch.

Keine Überschneidung

Und so würden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können: Erstens: die Jubiläumsfeier in Ziepel kommt sich nicht mit dem Parkfest Möckern ins Gehege. In den vergangenen Jahren war es immer wieder mal zu Überschneidungen mit anderen Festveranstaltungen in den Ortschaften gekommen.

Zweitens: Die Oldtimer könnten wohl den ein oder anderen Gast zusätzlich nach Ziepel locken.

Dort feiert man an dem Sonnabend, 24. Juni, mit viel Spiel, Spaß und Sport, dazu gibt es einen historischen Markt.

Sollten die Oldtimer es schaffen, bis zum Abend in Ziepel zu bleiben, dann wäre der „Oldie-Spaß“ perfekt: Denn im Festzelt findet an dem Abend die 1025-Jahres-Ausgabe der beliebten „Oldie-Party“ des Ziepeler „Spiel-, Spaß- und Blödelvereines“ statt.

Derzeit stellt Detlef Friedrich die Idee noch unter Vorbehalt, denn noch sind einige Planungen und Überlegungen nötig.