Die Sternsinger sind willkommen an den Häusern. Sie bringen ein wenig Licht, Hoffnung und den Segen für das eigene Heim.

Möckern/Loburg l In den Orten Loburg und Möckern bereiten sich dieser Tage wieder die Kinder und Erwachsenen auf ihre segensbringende Tournee vor. In Möckern übernimmt schon seit Jahren Andra Reichel diese Aufgabe. Sie organisiert das Informationsmaterial, welches das Kindermissionswerk als Initiator der Sternsingeraktion zur Verügung stellt. Sie sucht gemeinsam mit den Kindern die Lieder aus, die gesungen werden sollen und natürlich werden die Lieder zusammen geübt.

Die Sternsingeraktion findet im Januar zum 59. Mal statt. In Möckern sind es altbekannte Gesichter, die schon bald unter den selbstgefertigten Kronen hervorlachen: Fast alle Kinder der Vorjahresaktion wollten auch diesmal wieder dabei sein. Am Donnerstag, 5. Januar, und Freitag, 6. Januar, wollen die Kinder in den Haushalten vorbeikommen, singen und den Segen als Kreideschrift oder Aufkleber über die Eingänge anbringen. Wer ebenfalls Besuch von den Kindern bekommen möchte, kann sich in eine Liste im evangelischen Pfarramt Möckern eintragen. In Ziepel ist Lilly Naujocks Ansprechpartnerin.

In Loburg erfolgt die Aktion in ökumenischer Kooperation der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde. Wer mitmachen möchte, kann am 2. Januar um 10 Uhr zu den Vorbereitungen im evangelischen Gemeindehaus Loburg kommen. Wer Besuch von den Sternsingern erhalten möchte, kann sich im Regionalbüro oder im Pfarramt Loburg melden. Am 7. Januar ziehen die Kinder von 13 bis 17 Uhr durch Loburg.

Die Sternsinger bringen nicht nur Segen. Sie sammeln auch Geld für Hilfsprojekte. Zwischen den Liedern berichten die Kinder, was mit den Spenden geschieht: Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr die vom Klimawandel stark betroffene Region in Kenia.