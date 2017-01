Sehen, entdecken, erleben - am Burger Roland Gymnasium herrschte am Wochenende reges Treiben.

Burg l Sogar kleine Haustiere werden am Sonnabend vergeben. Doch nicht etwa Hundewelpen oder Katzenbabys werden über die Schultische gereicht. Nein, Biologielehrerin Birgit Mittelstädt zeigt stolz eine Stabschrecke. Und wer Lust hat, so ein Exemplar zu Hause aufzuziehen, bekommt sogar einige kleine Stabschrecken in einem mit Blättern und Ästen gefüllten Einweckglas mit ins Kinderzimmer. Dieses ungewöhnliche Geschenk an die zukünftigen Rolandgymnasiasten kommt gut an.

Spannende Experimente im Physiklabor

Schüler Florian Rulff hat selber schon einige Stabschrecken zu Hause aufgezogen und findet die Idee, so Biologieunterricht am Tag der offenen Tür anschaulich zu machen, richtig gut. „Ich bin jetzt das erste Jahr auf dem Roland Gymnasium“, sagt er. „Vergangenes Jahr war ich auch schon beim Tag der offenen Tür dabei, um mir das Angebot der Schule anzusehen und ich finde, hier ist richtig viel los“, so Florian erfreut.

Über die Gänge des Gymnasiums eilen Eltern mit ihren Kindern. Sie können in verschiedene Räume schnuppern und so erfahren, wie das Lernangebot der Schule sich gestaltet. So gibt es zum Beispiel Experimente im Physiklabor, Einblicke unters Mikroskop im Biologieraum oder Lernspiele in den verschiedenen Sprachlaboren. Neben der Pflichtfremdsprache Englisch werden am Roland Gymnasium nämlich auch Latein, Französisch und Russisch gelernt. Fremdsprachenfreunde können sich zudem über zahlreiche Möglichkeiten zu Sprachreisen und Auslandsaufenthalten informieren. Der Fachbereich Latein präsentiert sich durch Lehrbücher, Karten und unterschiedliche Bildmaterialien. Die Fachschaft Französisch bietet Theaterstücke und Spiele für Lernanfänger an und versucht so, den Nachwuchs für die Sprache zu begeistern.

Verschiedene Märchen, moderne Unterrichtsmaterialien, Zusatzlektüre und eine Bastelstraße hat der Fachbereich Deutsch vorbereitet.

Dass an der Schule auch jede Menge künstlerisches Potenzial herrscht, wird den Besuchern am Tag der offenen Tür auch schnell bewusst. Überall sind Plastiken, Grafiken, Fotografien und Bilder ausgestellt.

Chor probt öffentlich in der Aula

Auch musikalisch kann sich die Schule sehen lassen. Unter anderem führt der Chor am Sonnabend öffentliche Chorproben durch. Auch die Elftklässlerinnen Clara und Lauar singen im Chor: „Wir wollen zeigen, wie musikalisch unsere Schule ist. Und vielleicht hat ja der ein oder andere zukünftige Schüler Lust, später im Chor mitzusingen“, so Clara hoffnungsvoll. Zudem können im Musikkabinett Musikinstrumente aller Art ausprobiert werden.

Am Sonnabend informieren sich nicht nur die Viertklässler und deren Eltern über das Gymnasium. Auch viele ältere Schüler sind gekommen. Denn der Übergang von der Sekundarschule ist nach jedem Schuljahrgang möglich.