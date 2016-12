Bislang mussten sich die Mitglieder der Berger Feuerwehr im Gerätehaus umziehen. Das soll ab kommendem Jahr anders werden.

Berge l Gemacht werden sollte schon länger etwas am Berger Feuerwehrgerätehaus. Bisher mussten sich die Feuerwehrmitglieder nämlich in der Fahrzeughalle in Berge umziehen, wo das LF 16 steht. Alles andere als gute Bedingungen. „Die Einsatzkleidung ist klamm und feucht“, sagte Sven Rasch, bei der Stadtverwaltung für den Bereich Brandschutz zuständig.

Nun wurde ein Abstellraum zur Umkleide umfunktioniert, so dass sich die Einsatzkräfte ab Ende Januar – dann soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein – im Warmen umziehen können. Der Anbau rechts vom Gerätehaus war bisher als Abstellraum genutzt wurden, nun wurde eine Heizung eingebaut, der Fußboden saniert, so Sven Rasch.

Umbau für 17 000 Euro

Dort werden dann 27 Spinde für die Mitglieder aufgebaut, so dass die Einsatzkleidung künftig immer in einem trockenen Raum gelagert werden kann. „Damit werden sich die Bedingungen für die Einsatzkräfte deutlich verbessern“, schätzte Rasch ein. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Umbauarbeiten laut Rasch auf rund 17 000 Euro. Darin mit enthalten ist die Finanzierung eines neuen Blechdaches auf dem Anbau.

„Es gab schon länger undichte Stellen. Als dort nun die Trockenbauer am Werk waren, wurde festgestellt, dass das gesamte Dach betroffen ist“, so der Verwaltungsmitarbeiter. Es sei schwierig gewesen, schnell eine Firma für die Dacharbeiten zu finden.

Auch eine neue Tür zum Umkleideraum wurde eingebaut. Berges Ortswehrleiter Dirk Hupe wollte sich auf Volksstimme-Anfrage zu der Baumaßnahme am Gerätehaus nicht äußern. „Es gibt da noch Klärungsbedarf“, teilte er gestern mit. Daher gebe es heute einen Vor-Ort-Termin.

Vor einem Jahr hatte die Berger Wehr ein Fahrzeug aus Zichtau übernommen. Das TSF-W (Baujahr 1998) ist mit einem 750-Liter-Wassertank, einer Schnellangriff-Ausrüstung sowie vier Pressluftatmern ausgestattet. Es war Ergänzung zum vorhandenen LF 16. Die Berger Feuerwehr hat rund 140 Mitglieder, dazu kommt noch die Jugendwehr. Rund 40 Aktive aus Berge, Laatzke und Ackendorf stehen bei Einsatzfällen zur Verfügung – damit gehört sie den zu größeren Ortswehren der Hansestadt.