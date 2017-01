Zum Tag der offenen Tür am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Gardelegen haben Kinder und Eltern einen Einblick in den Schulalltag erhalten.

Gardelegen l Was erwartet mein Kind in der weiterführenden Schule? Eine Frage, die sich Eltern stellen, sobald sich das vierte Schuljahr ihrer Jungen oder Mädchen dem Ende neigt. Einen Einblick in den weiteren Schulablauf können sie an einem Tag der offenen Tür erhalten. So sind am Sonnabend viele Mütter und Väter, aber auch Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern ins Gardeleger Gymnasium gekommen, damit in erster Linie die Kinder einen bleibenden Eindruck von der Schule erhalten, die sie dann bis zu ihrem Abitur besuchen könnten.

„Wir wollen Eltern und ihren Kindern die Möglichkeit geben, sich die Schule genau ansehen zu können, um ihnen zu zeigen, was wir alles anbieten“, erklärt Schulleiter Dietmar Collatz. Der Vorteil sei, dass die Fragen der Kinder, aber auch der Erziehungsberechtigten an einem Tag der offenen Tür beantwortet werden können, und dass die Familien danach etwas beruhigter der weiterführenden Schule entgegenblicken können.

Jedes Jahr rund 90 neue Schüler

Dafür haben die Fachlehrer die Räume geöffnet, um ihre Unterrichtsfächer vorzustellen. Ob unter anderem im Physik-, Geographie-, Musik- oder Biologieraum: Fast im kompletten Gebäude hatten die Gäste während einer „Erkundungstour“ die Möglichkeit, an kleinen Aktivitäten teilzunehmen, um so die Räume und die Lehrer kennenzulernen, die die Kinder unterrichten werden.

Jan-Malte Behle kommt im kommenden Jahr in die fünfte Klasse. Mit seiner Mutter Sylvia schaute er sich im Gymnasium um.



Die Gymnasiastinnen Nele Marten (16) und Neele Gerstenberg (16) erläuterten die Sütterlinschrift. Wer wollte, konnte sich auch im Schreiben ausprobieren.



Maximilian Heidrich (13) und Julian Draffehn (13, links) wollen Stadtführer werden.



Im Physikraum schauten sich viele Besucher an, wie sich ein Luftballon im Vakuum verhält.



Über das Thema Stolpersteine und dessen Bedeutung haben Schüler die Gäste am Sonnabend informiert.



Nils Hohmann zeigte sein Können am Klavier. Beeindruckt davon hielten einige Besucher ab und an inne, um ihm zuzuhören.



Adrian Leon Frahm hat von Musiklehrerin Andrea Jürges erklärt bekommen, dass man an der Schule auch Instrumente bauen kann.



Lisa Siegel (rechts) und Kimberley Gäde experimentierten in einem der Chemieräume.



Schüler des Gymnasiums hatten die Besucher zudem über das Projekt Stolpersteine informiert, das im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft realisiert wird. In einem anderen Raum fand eine Theateraufführung statt.

An der Vielzahl der Besucher konnte man erkennen, dass das Interesse der Kinder sehr groß ist, nach der vierten Klasse das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Gardelegen zu besuchen.

Das zeigt auch die Zahl der Schüler, die jedes Jahr aufs Neue in die fünften Klassen kommen. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer rund 90 neue Schüler in vier fünften Klassen an unserer Schule begrüßen können“, weiß Dietmar Collatz.

Insgesamt besuchen derzeit 679 Schüler das Gardeleger Gymnasium.