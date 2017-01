Weil ihnen Freigtränke verweigert wurden, beleidigten zwei junge Frauen in Gardelegen einen Barkeeper. Symbolfoto: Martin Rieß

Eine Gardelegerin und eine Haldensleberin wurden in Gardelegen auf einer Abi-Party wegen Beleidigungen des Personals vor die Tür gesetzt.

Gardelegen (gb) l Während einer Abi-Party in der Alten Feuerwache in Gardelegen nutzten zwei junge Frauen (20, 18) aus Gardelegen und Haldensleben in der Nacht zum Sonnnabend nach Angaben von Zeugen die Gelegenheit, zu kostenlosen Getränken zu kommen. Als dies nach dem zweiten Getränk durch den Barkeeper abgelehnt wurde, kam es zu Beleidigungen durch die beiden Frauen.

Als sie dann versuchten, Pfandgläser zu Geld zu machen und erneut gegenüber der Bedienkraft ausrasteten, wurden sie der Räumlichkeiten verwiesen. Bei der Durchsetzung durch Ordner kam es zu Körperverletzungen. Ein Alkoholtest ergab bei der 20-Jährigen gegen 3.20 Uhr einen Wert von 1,47 Promille.