Die Gäste im Kalbenser Kulturhaus mussten Geduld beweisen, bis ihr Idol Tony Marshall auf die Bühne kam. Doch das Warten lohnte sich.

Kalbe l Ein Mal die schöne Maid vom Tony sein. Für Bärbel Walter ging dieser Wunsch am Sonnabend in Erfüllung. „Komm setz dich her“, bot Schlagerstar Tony Marshall der Gardelegerin spontan einen Platz auf seinem Knie und somit die optimale Position für ein Erinnerungsfoto an, dem sich Hannelore Lichtenfeld gleich anschloss. Er ist eben ein Gentlemen der alten Schule, der Tony. Und auch auf der Bühne immer noch der Gute-Laune-Garant für sein Publikum.

Das hatte allerdings auch brav auf ihn gewartet. Denn die ersten zwei Stunden des Konzertes – immerhin als Abschiedstournee von Tony Marshall beworben – sorgten nur seine Begleiter für musikalische Unterhaltung. Allerdings auch sie von Rang und Namen im Schlagergeschäft. Schon nach wenigen Liedern brachten die beiden Ladiner Johann und Otto die Besucher zum Klatschen, Schunkeln und Mitsingen. Mit Liedern wie „Nimm dir Zeit für die Liebe“ oder auch „Beuge dich vor grauem Haar“ eroberten sie schnell die Herzen der Gäste.

Seit 60 Jahren auf der Bühne

Noch ein bisschen herziger wurde es dann jedes mal, wenn Johann Stuffers 20-jährige Tochter Nicol mit auf die Bühne kam. Die nämlich kann nicht nur ebenso schön singen, wie der Papa, sondern war natürlich auch eine Augenweide. Besonders die Herren im Publikum genossen das sichtlich. Und spätestens beim Duett-Medley von Vater und Tochter schmolzen auch die Damen dahin. Immer schon nach den ersten Takten von Liedern wie „Lady Sunshine and Mister Moon“, „Du gehst fort“ oder „Felicita“ war ein lautes „ooohhh“ aus den Zuschauerreihen zu hören. Und beim „Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden“, das einst Schlagerstar Udo Jürgens für ein Duett mit Tochter Jenny komponiert hatte, kullerten bei manchen weiblichen Fans die Tränen der Rührung.

Bilder Duette mit Herz-Schmerz-Faktor: Ladiner Johann Stuffer sang gemeinsam mit Tochter Nicol. Foto: Gesine Biermann



Die Ladiner sorgten für stimmungsvolle Musik zum Aufwärmen – und für Speck und Wein am Autogramm-Tisch. Foto: Gesine Biermann



Fast 80 Jahre alt und immer noch gut bei Stimme: Tony Marshall sagte in Kalbe musikalisch auf Wiedersehen. Foto: Gesine Biermann



Schunkeln, Klatschen, Mitsingen. Die Gäste im Kalbenser Kulturhaus waren richtig guter Laune und zeigten das natürlich auch. Foto: Gesine Biermann



„Ich hab mich so an dich gewöhnt ...“ Pascal Marshall sang sich mit Songs aus den 50-ern in die Herzen der Zuschauer. Foto: Gesine Biermann



Pascal Marshall bekam fast so viel Applaus wie der Senior. Foto: Gesine Biermann



Gut dass da Moderator Pascal Marshall mit witzigen Sprüchen wieder für Spaß sorgte, und – als echter Sohn seines Vaters – natürlich auch mit Stimmungsliedern wie dem berühmten griechischen Wein oder Bully Buhlans „Ich hab mich so an dich gewöhnt“, bei dem er natürlich auch ein bisschen mit den Damen im Publikum schäkerte. Er war es auch, der seinen Papa schließlich mit warmen Worten ankündigte: „Er hat uns Kindern die Leidenschaft für die Musik mitgegeben. 60 Jahre lang hat er so viele Menschen mit seiner Musik glücklich gemacht“, schwärmte der Junior. „Ich bin ganz, ganz stolz auf meinen Vater. Und ich liebe ihn ...“

Und das taten die Damen und Herren im Saal dann natürlich auch. Denn Tony Marshall kam, sang und siegte mit so bekannten Liedern wie „Heute hau‘n wir auf die Pauke“, „Junge, die Welt ist schön“ und natürlich dem berühmten „Schöne Maid, hast du heut für mich Zeit“, von dem das Publikum jede Zeile mitsingen konnte. Das Beste kommt eben immer zum Schluss.